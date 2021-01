Soapbox: Le NYT pense que nous jouons trop, mais c’est l’une des seules choses qui me garde sain d’esprit

C’est à nouveau cette période de l’année: une grande publication a décidé que les enfants jouent à trop de jeux, et cette fois, c’est une spéciale à saveur de COVID, gracieuseté du New York Times, conçue pour que les parents se sentent coupables de laisser leurs enfants pleins d’énergie jouer à des jeux vidéo après avoir été enfermé toute la journée à l’école en ligne.

Je ne prétendrai pas que les jeux vidéo sont en fait parfait, bien qu’il soit tentant de passer à la défense, ici. Il y a beaucoup de pratiques prédatrices dans les jeux, comme les microtransactions et les mécanismes de jeu qui peuvent facilement séduire les enfants à devenir dépendants. De plus, les deux dernières générations – celles qui ont grandi avec la technologie – sont tellement habituées à ce que tout soit servi sur un écran que nous avons souvent du mal à être seuls avec nous-mêmes pendant un laps de temps sans un devant nous. Oui, nous apportons tous nos téléphones aux toilettes. Oui, nous jouons à Switch sur le canapé pendant que nous regardons des films. Pouvez-vous nous en vouloir? La technologie est si délicieuse et la vie est si courte.

Mais je veux que ces publications tiennent compte du point de vue des enfants. Ils s’ennuient! Ils sont coincés à l’intérieur! Leurs amis leur manquent! Où est l’empathie pour cette génération d’enfants qui passe une part importante de leur vie dans une pandémie mondiale, où rien de ce qu’ils font n’est bien, apprendre est presque impossible et les gouvernements continuent de réécrire les règles?

Honnêtement, si j’étais enfant pendant tout ça, j’aurais fait des émeutes.

Ce n’est pas vraiment une déclaration hyperbolique quand je dis que les jeux vidéo m’ont gardé sain d’esprit pendant tout cela. Si cette pandémie s’était produite au début des années 2000, je n’aurais été en contact avec mes copains que via MSN Messenger, limité à de courtes rafales de texte et au spam de l’emoji rose fanée pour symboliser comment triste nous étions. J’aurais eu ma minuscule bibliothèque de jeux Game Boy Advance pour me divertir. J’aurais probablement lu plus de livres, mais ce sont des livres que j’avais déjà lus, de toute façon.

En 2020, je peux envoyer un ping à mes amis sur Discord et courir dans un monde virtuel avec eux en quelques minutes.

L’article du NYT fait référence à une utilisation accrue en ligne associée à l’anxiété, à la dépression, à l’obésité et à l’agression, ce qui – d’après mon expérience – peut être vrai. Aller sur Twitter me rend anxieux. Essayer de battre un jeu de plateforme difficile, comme Guacamelee ou Ori and the Blind Forest, me rend stressé. Jouer à des jeux toute la journée et ne pas sortir me fait prendre du poids.

Savez-vous quoi d’autre est vrai? Me détendre avec Hadès m’aide activement lorsque je suis anxieux, car cela me donne quelque chose sur lequel hyperfocaliser. Jouer à Ring Fit Adventure tous les matins m’aide non seulement à rester en forme, mais aussi à activement veulent sortir et faire plus d’exercice. Les jeux en streaming m’aident à me sentir moins seul dans une pandémie où je suis séparé de presque tous mes amis.

Il y a quelques semaines, vers le réveillon du Nouvel An, j’ai joué parmi nous pour la première fois avec un groupe d’amis. Je ne les ai pas vus depuis un an et demi – ils vivent en Angleterre, je vis au Canada, et nous sommes dans une pandémie, donc prendre des vols à travers l’océan pour prendre une tasse de thé et une flânerie est mal vu.

Maintenant, je n’ai jamais tué aucun de ces amis sur un vaisseau spatial dans la vraie vie, alors prenez cela avec une pincée de sel, mais lorsque nous jouons à des jeux ensemble, cela ressemble beaucoup à traîner. Même quand ces jeux parlent de trahison et de mensonge (ce que j’ai fait avec beaucoup de succès, d’ailleurs). Nous jouons également à Dungeons and Dragons ensemble, regardons Bridgerton ensemble et nous nous amusons dans des jeux coopératifs comme Animal Crossing et PHOGS !, quand nous pouvons trouver le temps. Je n’ai pas l’impression d’être piégé dans une maison, de l’autre côté de la mer, incapable de sortir – j’ai l’impression d’avoir une vie riche (quoique virtuelle).

Mon partenaire et moi passons la plupart de nos soirées devant un écran. Parfois, nous faisons des puzzles en regardant un film; parfois on joue Remake de Final Fantasy VII ensemble; parfois, nous réunissons quelques amis pour se démolir à Puyo Puyo Tetris. La clé est la modération – nous cuisinons également ensemble, nous nous promenons en ville et prenons la plupart de nos dîners à table. Nous avons même interdit les téléphones à l’heure du coucher, alors nous lisons ou parlons à la place. Cet équilibre a été durement gagné et nous dérapons beaucoup. Mais lorsque nous vivions séparés pendant les premiers mois de la pandémie, nous jouions à Minecraft pour heures ensemble. Ce temps n’était pas moins de qualité que le temps que nous passons sans écran. Le jeu a enrichi nos vies et nos relations, et la vie serait très différente sans elle.

Voir un groupe d’enfants devenir de plus en plus déprimés et inquiets pandémie mondiale sans précédent, puis blâmer ladite dépression sur le jeu – leur seule sortie, et peut-être leur principal moyen de socialisation – est méchante et injuste, et cela vient d’un lieu de peur de ce que nous ne comprenons pas.

J’ai grandi avec les jeux. Je comprends leur attrait et leurs dangers. Je ne prétendrai rien savoir sur la parentalité, parce que je n’ai jamais eu d’enfant (même si j’en ai été une fois), donc je ne donnerai à personne la leçon sur la façon d’élever ses enfants. Je sais que ces pièces sont écrites pour des parents exaspérés, qui veulent que leurs peurs soient confirmées lorsque leur enfant fait une crise de colère à propos de la désactivation du Wi-Fi. J’ai compris.

Mais les enfants sont aussi des personnes. Ils sont seuls, ils ont probablement peur et ils veulent un moyen de s’échapper pendant un petit moment. Tu te souviens à quel point le fait d’être un enfant était stressant? Cela ne semble pas grand-chose aux adultes, qui ont de vraies responsabilités et des emplois, mais devoir aller à l’école tous les jours est wayyyy plus exigeant que la plupart des emplois, où vous faites en grande partie ce pour quoi vous êtes doué et vous êtes payé pour cela. Il y a une dynamique sociale à naviguer, des fonctions humaines de base à comprendre et la vague horrible menace de puberté, tout en essayant de se souvenir de la mort d’Henri VIII. Ne voudriez-vous pas jouer à des jeux à la fin de cela aussi?

Ouais, nous préférerions tous que les enfants soient dehors, courent partout, se font des amis et se prélassent au soleil. En ce moment, cependant, nous essayons tous de survivre à travers cela, physiquement et mentalement. Les jeux vidéo ne sont pas effrayants. Ils ne sont pas mauvais. Ils sont juste une autre façon de vous divertir, et beaucoup d’entre eux sont juste très bien.

Je continue de penser à cette seule citation de l’article du NYT:

Le chien de la famille est décédé la veille du Nouvel An et James a déclaré que jouer à des jeux avec ses amis l’avait aidé à ne pas penser à la perte. Cela concernait sa mère, Kathleen Reichert, qui estimait que son fils échappait aux émotions de la vie réelle. «Qu’allez-vous faire lorsque vous êtes marié et stressé? Dites à votre femme que vous devez jouer à la Xbox? » dit-elle à son fils lors de l’entretien.

Écoutez, un jour, ce gamin va grandir et peut-être épouser quelqu’un. Il jouera toujours à la Xbox, car c’était son enfance. Il jouera probablement encore à des jeux pour se connecter avec des amis et gérer ses émotions. Est-ce la façon la plus saine de faire face? Peut être pas. Vaut-il mieux que de ne pas faire face du tout? Vous pariez vos fesses. J’espère juste que cet enfant trouvera une femme à qui il pourra dire: « Je vais jouer à la Xbox », et elle comprendra. Peut-être qu’elle se joindra même à eux.