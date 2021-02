Soapbox: Le long et douloureux chemin vers ma première victoire en ligne dans Madden NFL 21

J’aime les matchs de football américain (j’essaie même de collectionner tous ceux que j’ai jamais créés); Je ne suis pas très bon aux matchs de football américain. Bien que je puisse généralement me défendre contre l’ordinateur, j’ai longtemps enduré une relation douloureuse en ligne, me faisant botter le cul à chaque occasion. J’ai gagné des matchs dans les versements précédents, mais avec un record de 0-14 dans le mode Ultimate Team de Madden NFL 21, je me suis fixé un objectif: gagner une correspondre.

Pour concourir, je savais que j’allais devoir passer par une période d’études. En tant que Britannique, j’ai dû apprendre moi-même les moindres détails du football américain; les tactiques dominantes du football sont une seconde nature pour moi, car j’ai grandi dans un pays où le sport est une religion. Mais alors que la NFL a gagné en popularité ici, je n’ai pas une vie de connaissances sur laquelle puiser; Je n’ai pas joué à Gridiron au lycée et je ne me considère comme un fan que depuis environ cinq ans.

Ceux d’entre vous qui connaissent le sport, bien sûr, sauront qu’il y a bien plus que des casques et des épaulettes: un match de la NFL est autant une partie d’échecs qu’un sport athlétique. De toute évidence, je connais bon nombre des stratégies de base: courir la balle mâche l’horloge, les Blitz ont un sens dans les scénarios de troisième et long, et vous allez vouloir utiliser les lignes de touche dans des exercices de deux minutes.

Bien que je comprenne bon nombre de ces bases, je savais que ma compréhension tactique du sport n’était tout simplement pas assez bonne pour rivaliser en ligne contre de meilleurs joueurs. Par exemple, lorsque je me suis heurté à des quaterbacks mobiles comme Michael Vick, je ne pouvais tout simplement pas les empêcher de se précipiter vers d’énormes gains. J’ai appris plus tard à assigner un espion à l’un de mes secondeurs, ce qui me permet de bloquer les récepteurs dans la couverture de Man, mais je me sens toujours à l’aise, le quart-arrière ne pourra pas facilement sprinter pour le premier essai.

Frapper les livres

Il m’a fallu beaucoup de recherches pour apprendre les stratégies pour devenir un meilleur joueur. Parfois, je me suis concentré sur des didacticiels spécifiques à Madden NFL, principalement sur YouTube. Cependant, j’ai également commencé à lire des livres et des sites Web sur les équipes réelles de la NFL et leurs stratégies: Oubliez la balle des yeux par Pat Kirwin, par exemple, m’a permis de mieux comprendre pourquoi les équipes sélectionnent certains jeux dans des scénarios donnés, et pourquoi elles travaillent contre une couverture défensive spécifique.

J’ai diagnostiqué que mon plus gros défaut était le jeu défensif. Bien que je sois généralement capable de déplacer le ballon sur le terrain dans la plupart des difficultés contre l’ordinateur, je me suis basé sur des suppositions lors de la sélection de formations défensives – et bien que vous puissiez à peu près vous en tirer contre l’intelligence artificielle, il est impossible de jouer de cette façon contre un adversaire en ligne, qui peut lire ce que vous faites et apporter des modifications pour l’attaquer.

Mon état d’esprit était le suivant: si je peux mieux comprendre ma défense, alors je connais aussi ses forces et ses faiblesses, ce qui signifie que lorsque je viendrai jouer à l’attaque, je saurai comment exploiter mon adversaire. Je me suis donc mis à essayer d’acquérir une compréhension de base des formations; J’ai appris à empiler la boîte en formation 3-4 ou 4-3 lorsque je m’attendais à une course, et à travailler en Nickel ou Dime lorsque l’adversaire est susceptible de lancer la balle – peut-être lors d’un deuxième essai ou d’un troisième jeu à terre.

J’ai trouvé le succès dans la couverture Man dans l’ensemble, même si j’ai commencé à utiliser Zone dans des situations où j’étais heureux de donner du terrain à l’adversaire. Par exemple, si j’ai la tête avec quelques minutes restantes au chronomètre, je suis d’accord pour laisser mon adversaire jouer devant moi; J’utiliserai une formation Cover-3 Deep pour donner de l’herbe à mon adversaire, sachant qu’il est peu probable que je renonce à un gros jeu. Je peux toujours être exposé en faisant cela – les bons joueurs travaillent en marge, par exemple – mais je réussis généralement.

Bien que ma compréhension soit extrêmement basique, je choisis maintenant des pièces avec l’intention d’obtenir un résultat spécifique, par opposition aux hypothèses sur lesquelles je m’appuyais auparavant. Et cette compréhension m’a aidé offensivement, car je sais maintenant quand je regarde un Cover-2 ou un Blitz, et bien que je sois loin d’être parfait pour lire ceci, cela m’a aidé à obtenir des gains plus importants. Lancer le ballon à l’extérieur vers mon receveur en jeu-action, par exemple, quand je peux voir qu’un demi de coin va tomber dans une zone profonde, est un exemple de quelque chose que j’ai appris qui fonctionne.

Obtenir le W

J’ai beaucoup pratiqué contre l’ordinateur et je voulais m’assurer de pouvoir gagner à peu près 95% du temps avec le paramètre Compétitif activé. Beaucoup de défis Ultimate Team se préparent pour le cadre Arcade, et même si je les jouais avec la difficulté la plus élevée disponible, je n’ai pas trouvé cela une bonne pratique parce que les receveurs et les quarts sont divins; L’expérience en ligne est beaucoup plus réaliste, et par conséquent, vous ne pouvez pas simplement lancer un lancer de 60 mètres en double couverture et vous attendre à trouver le ballon.

Les combats en solo sont devenus mon mode préféré, car ils me permettaient de jouer des parties courtes contre l’ordinateur à des difficultés croissantes avec des paramètres compétitifs. En quelques semaines, j’avais atteint un point où je pouvais faire exploser un adversaire sur Pro et gagner à All-Pro, même si je lutte toujours sur All-Madden. En ligne est évidemment encore plus difficile car vous êtes face à un véritable adversaire humain, mais les gens sont également sujets à l’impatience et aux erreurs que l’ordinateur ne possède pas.

Et donc j’ai obtenu ma première victoire cette semaine, une victoire 18-14 contre un joueur qui, selon moi, était probablement à peu près au même niveau que moi – peut-être légèrement meilleur. Comme évoqué ci-dessus, cependant, ils manquaient de patience: ils ne bottaient jamais le ballon, même au quatrième et long, et ils ont fait d’étranges appels. Pour être honnête, je me sentais certain que je tomberais à une défaite quand ils réussissaient avec un coup de pied en jeu dès le coup d’envoi et j’ai ensuite abandonné un touché, mais je suis resté avec.

J’ai pu décrocher un touché et une conversion de deux points lors de mon premier entraînement, puis j’ai obtenu un panier à la fin de la mi-temps, me donnant une avance de 11-6 à la mi-temps. J’ai commencé la deuxième mi-temps avec un autre touché, et à partir de là, je me suis concentré sur le fait de ne pas abandonner de gros jeux. Bien que j’aie renoncé à un touché et à une conversion de deux points en seconde période, j’ai pu manger suffisamment de temps pour voir le match, sachant que mon adversaire avait besoin d’un touché lors de son dernier drive.

Je dois admettre que la victoire m’a semblé un peu creuse car l’impatience de mon adversaire m’a finalement donné le match. S’il avait joué moins agressivement, je pense qu’il était probablement un meilleur joueur et qu’il m’aurait battu. Heureusement, nous avions également des équipes assez égales; les joueurs d’Ultimate Team de plus haut niveau s’appuient essentiellement sur les attributs de certaines cartes, et même si j’ai une très bonne équipe, je n’ai pas le meilleur équipe. Cependant, je ne peux pas pleurer sur le paiement pour gagner, car la réalité est que vous pourriez donner à la plupart des joueurs de Madden NFL une équipe de 80 joueurs au total et qu’ils battraient toujours mon équipe de 90.

Je ne jouerai probablement plus en ligne

La seule chose que je dirai, c’est que je n’ai pas toujours apprécié mon expérience de jeu en ligne. Dans ces premiers jours, quand je perdais de manière embarrassante, j’ai rencontré beaucoup de toxicité. Bien que je sache évidemment que je ne suis pas très bon au jeu et que cela ne me dérange pas du tout de perdre, j’ai affronté beaucoup de joueurs qui ne faisaient que me maudire et me narguer, même s’ils avaient effectivement la garantie d’une victoire. Cela aurait été bien d’affronter des joueurs qui m’ont donné des conseils à la place, mais cela ne s’est pas produit.

Je dirais également que, bien que le mode Seasons soit destiné à vous mettre en commun contre des joueurs d’un niveau de compétence similaire, même avec tout ce que j’ai appris, je ne suis clairement toujours pas assez bon pour le niveau inférieur des joueurs en ligne. Je refuse de croire que je suis tout simplement le pire joueur de Madden NFL 21 au monde, donc il me semble que les gens qui sont au même niveau que moi – et il doit y en avoir plus – ne choisissent essentiellement pas de jouer. en ligne.

C’est dommage, car si la communauté était plus sympathique et que le jeu pouvait me faire correspondre avec plus de joueurs avec un niveau de compétence similaire, je jouerais probablement plus en multijoueur. Il me reste encore beaucoup à apprendre sur le football américain, et j’apprécie le sport donc je vais continuer à le regarder en direct et à jouer à des jeux comme Madden NFL 21 pour tenter d’approfondir ma compréhension; j’espère que je pourrai prendre ce que j’ai appris ces dernières semaines et l’utiliser pour m’améliorer. En jouant en ligne, je pense que je prendrai ma retraite à 1-16.

Avez-vous déjà eu du mal à gagner dans un jeu multijoueur en ligne? Quelle a été votre approche pour résoudre vos problèmes et avez-vous réussi à la fin? Jetez-vous dans la double couverture dans la section des commentaires ci-dessous.