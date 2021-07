Soapbox : la PS5 est belle lorsque ses caractéristiques distinctives sont utilisées correctement

Je dois être honnête : à moins qu’il ne s’agisse d’un jeu propriétaire, je m’attends au pire en ce qui concerne les éditeurs utilisant les fonctionnalités uniques de la PlayStation 5. Beaucoup d’entre eux parleront d’un gros jeu avant la sortie, mais une fois que vous avez mis les doigts sur le pavé, il s’effondre. Des titres comme DIRT 5 m’ont déçu par leur supposée prise en charge du DualSense – des améliorations sont apparemment en cours, donc bravo pour cela – alors que les cartes d’activité sont rarement implémentées correctement.

Mais c’est beau quand les choses s’enchaînent. Nous connaissons tous l’étalon-or, bien sûr : des jeux comme Astro’s Playroom montrent à quel point la PS5 est transformatrice lorsque tout fonctionne correctement. Cependant, si je suis honnête avec vous, le support a été si rare que j’avais oublié ce que c’était que de jouer à un jeu où toutes les fonctionnalités fonctionnent à l’unisson. Cela a donc rendu mon expérience avec A Plague Tale: Innocence très agréable.

Il s’agit d’un jeu tiers qui comprend totalement la PS5 de haut en bas. Certains lecteurs se souviendront de ma critique PS4 originale de ce jeu, et je le soutiens en grande partie – bien qu’avec le recul, je pense que j’ai été un peu dur. J’ai toujours aimé le jeu, mais je suppose que je n’étais pas d’humeur à le faire à l’époque – le rejouer a beaucoup mieux retenu mon attention. Mais plus que cela, je pense vraiment que c’est un jeu qui « acquiert » la PS5, et cela a définitivement amélioré mon expérience.

Oui, il fonctionne à une vitesse de 60 images par seconde et se charge en quelques secondes, ce que nous connaissons déjà. Mais il utilise également les cartes DualSense et Activity exactement comme Sony l’avait prévu, et pour moi, cela porte l’expérience à un autre niveau. Par exemple, j’ai essayé de trouver tous les objets de collection pendant la campagne, et plutôt que de me tourner vers Youtube J’ai pu simplement appuyer sur le bouton PlayStation et afficher des guides simples et sans spoiler pour m’aider en cours de route.

Je suis même resté bloqué sur un puzzle, et d’une simple pression sur le bouton PlayStation, la console savait où j’étais et ce que j’essayais de faire. En quelques secondes, j’ai pu regarder une courte vidéo me montrant comment résoudre le problème. Je n’ai jamais eu besoin d’atteindre mon téléphone, ce qui m’a permis de rester immergé dans l’expérience que je vivais et m’a aidé sur mon chemin. Ce genre de fonctionnalités n’est évidemment pas idéal pour des sites comme Pousser Carré qui, certes, profite des guides, mais purement en tant que joueur je l’apprécie vraiment.

A Plague Tale: Innocence obtient également le DualSense d’une manière que la plupart des développeurs n’ont pas. Bien qu’il soit tentant pour des tiers d’appliquer une résistance de déclenchement irritante et de faire vibrer le pad autant que possible, les meilleurs jeux sont plus subtils à ce sujet. Ainsi, dans l’aventure historique d’Asobo Studio, vous pouvez sentir la brosse de l’herbe contre vos doigts ou les pas des rats. La gâchette vibre très légèrement lorsque vous la tirez pour courir, vous donnant la sensation de pas.

J’ai l’impression que lorsque vous associez une utilisation appropriée des cartes d’activité à une bonne prise en charge de DualSense, la PS5 se sépare facilement de la PS4. Bien sûr, l’immersion de l’audio 3D, des visuels plus riches et la vitesse du SSD s’ajoutent également à cela. Mais très peu de développeurs réussissent avec toutes ces fonctionnalités en même temps, et c’est quelque chose que Sony doit encourager davantage. Cette console est vraiment révolutionnaire quand tout est réuni, cela arrive trop rarement en ce moment.

Que pensez-vous des principales fonctionnalités de la PS5 et dans quelle mesure pensez-vous que les développeurs les utilisent actuellement ? Quels sont vos exemples préférés de prise en charge de DualSense et de la carte d’activité, et que voudriez-vous voir davantage pour aller de l’avant ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.