Soapbox: Je voudrais écraser une colonne vertébrale de cyborg pour un remaster de Metal Gear Rising

De temps en temps, je m’arrête et je pense à Metal Gear Rising: Revengeance. Quel match. Quel trajet. Quel frisson. Les lecteurs réguliers sauront que j’adore un bon jeu d’action. Je ne peux jamais me lasser des combos, des rouleaux d’esquive, des parades parfaites – des mouvements et des techniques qui s’imbriquent pour créer un magnifique ballet virtuel de sang et de tripes. La maîtrise de la mécanique est au cœur de titres exceptionnels comme Devil May Cry 5: Special Edition, et même le moins exigeant – mais non moins satisfaisant – Ghost of Tsushima. En fin de compte, je pense que j’aime juste les combats à l’épée vraiment cool.

Et honnêtement, ils ne sont pas beaucoup plus cool que ceux que vous trouverez dans Metal Gear Rising. Le titre développé par Platinum est sorti il ​​y a sept ans sur PS3, et c’est toujours un exemple tout à fait glorieux d’action de personnage à coup de poing blanc. Pour mon argent, c’est le meilleur jeu que Platinum ait jamais créé. Ce n’est pas parfait – mon Dieu, certains de ces environnements sont si horriblement bruns – mais quand vous piratez et coupez dans le feu de la bataille, c’est vraiment brillant.

C’est aussi scandaleusement exagéré. La première fois que j’ai vu Raiden découper un hélicoptère d’attaque en morceaux, j’ai été époustouflé. Puis il est allé faire la même chose à un Metal Gear Ray quelques minutes plus tard. Rising ne sait tout simplement pas quand arrêter, mais cela fait partie de son charme indéniablement ringard. Et ce que je ne donnerais pas pour tout rejouer sur PS4. Ou PS5. Tous les deux. Quelqu’un y parvient.

Quand je pense à tous les jeux PS3 qui ont été remasterisés au fil des ans, c’est un crime que Metal Gear Rising n’ait pas été mis à jour – en particulier lorsqu’un port PC existe déjà. Mais Dieu seul sait quelle est la stratégie de Konami ces jours-ci, et après tant d’années, on a l’impression que l’opportunité est probablement passée. C’est vraiment dommage.

Pour moi, ce qui fait de Metal Gear Rising plus qu’un simple jeu d’action, c’est l’ensemble. Les cinématiques absurdes, rythmées par des personnages absolument ridicules (Jetstream Sam! Sundowner!). Tous ces one-liners vraiment stupides avec lesquels Raiden sort avant de se lancer la tête la première dans la bataille. Et, bien sûr, la musique. Rising doit avoir l’une des meilleures bandes sonores de jeux vidéo que j’aie jamais entendues. Le simple fait que chaque boss ait sa propre chanson thème suffit à vous faire adhérer à la folie de tout cela. Pour aussi mental que cela soit, Rising est une expérience incroyablement cohérente.

Rien de tel que Metal Gear Rising, vraiment. Bien sûr, Devil May Cry aime toujours embrasser son absurdité, mais il y avait des éléments dans Rising qui le rendaient si unique. Il avait cette Metal Gear-ness, où les œufs de Pâques étranges et les références étrangement spécifiques font simplement partie de son ADN. Rising n’était en aucun cas un flop, mais cela mérite tout de même un autre passage sous les projecteurs – et un remaster est absolument le moyen de le faire.

Êtes-vous fan de Metal Gear Rising? Aimeriez-vous voir Raiden faire un retour? Faites-nous savoir si Jack est de retour dans la section commentaires ci-dessous.