Soapbox: Je suis très excité pour le PSVR de nouvelle génération de PS5

J’ai pensé à PSVR beaucoup dernièrement. je aimé le casque d’origine, et je suis très fier de la façon dont Pousser le carré – à mon avis probablement biaisé – avait l’une des meilleures couvertures de réalité virtuelle en ligne à l’époque. J’admets volontiers que j’ai beaucoup baissé depuis la sortie de la PlayStation 5 – que les spaghettis de câbles sont finalement devenus un obstacle que je n’ai pas pu surmonter – mais l’appareil de réalité virtuelle de nouvelle génération de Sony me fait ressentir les mêmes papillons d’excitation. J’ai expérimenté avant l’unité d’origine.

Je pense que la réalité virtuelle est dans une position légèrement différente ces jours-ci: plus de gens l’ont expérimentée et comprennent son potentiel. Il y avait un scepticisme compréhensible lorsque le premier casque est sorti; Je pense que c’est en grande partie érodé maintenant. Des produits comme Oculus Quest ont prouvé que la RV peut être une expérience additive; ce n’est pas ici pour supprimer le jeu de crêpes traditionnel, mais pour le compléter avec un logiciel unique qui ne peut tout simplement pas être fait sur un écran standard. Les possibilités sont infinies.

Ce qui m’amène au PSVR de nouvelle génération: je pense que, même au moment de la sortie du casque d’origine, j’étais conscient qu’il s’agissait d’une tentative rudimentaire de la technologie. Sony a fait un excellent travail en réutilisant le vieux matériel comme son Mouvement PS contrôleurs pour réduire les coûts, mais malgré la fourniture de logiciels vraiment époustouflants – comme Astro Bot Rescue Mission et Blood & Truth – je pense que tout le monde savait où le support pourrait aller avec le temps.

L’une des raisons pour lesquelles j’aime les jeux vidéo est que c’est l’intersection parfaite entre la technologie et le divertissement. Et j’ai toujours apprécié la capacité de PlayStation à apporter des innovations de pointe au grand public. Sony ne fabrique pas nécessairement le meilleur matériel absolu de la planète, mais ce qu’il fait très bien, c’est concevoir des produits abordables tout en restant tournés vers l’avenir et à l’épreuve du futur. Je suis convaincu que son casque PSVR de nouvelle génération renforcera cette philosophie.

Et je suis vraiment impatient de voir où cela nous mène. Un rapport publié pendant la nuit a apparemment révélé les principales caractéristiques du nouveau casque du titulaire de la plate-forme, notamment le retour haptique, la résolution 4K et le rendu fové. Lorsqu’ils sont associés aux nouveaux pads – qui incluent une forme de suivi des doigts, ainsi que les déclencheurs adaptatifs du DualSense – nous recherchons ici un véritable saut générationnel. Le sentiment de présence et la facilité d’installation sont garantis pour changer la donne.

Le rendu fovéat, en particulier, pourrait être transformateur. L’idée est que le casque peut suivre où vous regardez, ce qui signifie qu’il peut rendre les objets dans votre regard plus en détail. Cela signifie que la puissance de calcul peut être économisée, car les objets de votre vision périphérique n’ont pas besoin d’être affichés à leur meilleur car le matériel sait que vous ne les regardez pas de toute façon. Il est facile d’imaginer comment cette technologie, associée au SSD de la PS5, pourrait faire des merveilles pour la présentation VR.

Et je pense que le matériel de la PS5 lui-même est un élément clé du puzzle ici. Le SSD, dont nous avons beaucoup parlé dans le jeu de crêpes, va être transformateur dans les mondes de réalité virtuelle; Le chargement était un gros problème dans Iron Man VR de Marvel, par exemple, brisant énormément l’immersion – mais il serait inexistant sur la nouvelle console de Sony. Le nouveau moteur audio Tempest, avec son son positionnel 3D, va vraiment améliorer considérablement l’immersion dans la réalité virtuelle.

Vous associez ces éléments et associez-le à la résolution améliorée du casque et des contrôleurs qui auront toutes les fonctionnalités du DualSense mais seront en fait correctement suivis, et je pense qu’il est difficile de ne pas être excité. La recherche montre que la rétroaction haptique dans les casques VR peut être utilisée pour réduire le mal des transports en fournissant une rétroaction significative lorsque vous bougez, mais réfléchissez également à la façon dont les développeurs pourront programmer les gouttes de pluie tombant sur votre tête et associer tout cela à l’audio 3D susmentionné.

Dernièrement, j’ai joué à des jeux et imaginé à quoi ils ressembleraient dans la réalité virtuelle. J’ai trouvé l’exploration du monde sous-marin de Subnautica: Below Zero rafraîchissant et unique dans une revue récente, par exemple – mais ce même jeu en réalité virtuelle serait transformateur. Le sens de la découverte est génial sur un écran traditionnel, mais le simple fait d’exister dans cet espace en réalité virtuelle le ferait passer au niveau supérieur: ce serait à la fois magique et obsédant – l’évasion à son meilleur.

Et c’est ce que je veux dire à propos des jeux vidéo étant l’intersection parfaite entre la technologie et le divertissement. Personnellement, je joue à des jeux parce que j’apprécie l’aspect d’évasion qu’ils procurent: cela me permet d’être quelqu’un d’autre, temporairement, et de vivre des choses que je ne pourrais pas autrement. Dans une année où nous avons tous été obligés de rester à la maison, les jeux sont le médium qui m’a permis de voyager dans de nouveaux mondes depuis les limites de mon salon.

Je pense que la réalité virtuelle fait passer cette immersion à un niveau supérieur, et avec son nouveau casque PSVR, il semble que Sony supprime de nombreux – sinon tous – les obstacles qui existaient avec la première itération. Je suis sûr qu’il y aura des mises en garde et des inconvénients – cela doit encore être un produit commercial abordable, bien sûr – mais je recommence à rêver. Le produit que PlayStation semble avoir dans le pipeline semble être une avancée significative, et j’ai tout simplement hâte d’en faire l’expérience par moi-même.

Que pensez-vous du PSVR de nouvelle génération en ce moment? Êtes-vous emballé par le casque ou simplement prudemment optimiste? Pensez-vous que Sony perd son temps sur la technologie? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.