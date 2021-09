Soapbox: je ne sais pas comment me sentir à propos de ce tumulte de mise à niveau PS4 vers PS5

La semaine dernière, les précommandes d’Horizon Forbidden West ont été ouvertes, permettant aux fans enthousiastes de préparer l’exclusivité PlayStation attendue de Guerrilla. Bien que cela ait bien sûr été accueilli avec enthousiasme, l’annonce a été ternie par le chemin de mise à niveau PS4 vers PS5 du jeu – ou, pour être précis, son absence. Si vous avez acheté une copie de la suite sur PS4 et que vous vouliez ensuite jouer à la version PS5, vous devrez acheter à nouveau le même jeu. Cela a depuis été annulé à la suite de nombreuses critiques de la part des consommateurs, avec une mise à niveau gratuite lorsque vous déplacez le titre vers la version actuelle, mais tout ce tapage m’a laissé déchiré.

Premièrement, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de confusion sur ce que Sony a « promis » et ce qu’il vise maintenant à livrer. Certains soutiennent que le détenteur de la plate-forme avait promis une mise à niveau gratuite pour Forbidden West il y a près de 12 mois dans un article du blog PS. Cependant, le paragraphe qui suggère apparemment que la mise à niveau viendrait sans frais supplémentaires ne assez dis ça.

… Les versions numériques PS4 des jeux de lancement incluent une mise à niveau gratuite sur les deux consoles PS5, tandis que les versions sur disque PS4 de ces jeux incluent une mise à niveau gratuite sur la PS5 avec lecteur de disque Ultra HD Blu-Ray.

En lisant ceci très attentivement, vous remarquerez que Sony dit que les « jeux de lancement » incluront un chemin de mise à niveau gratuit. Horizon Forbidden West n’est pas un jeu de lancement PS5, même si cela a pu l’être à un moment donné. C’est une formulation astucieuse, mais Sony n’a jamais explicitement déclaré que le jeu bénéficierait du programme de mise à niveau auquel les gens s’attendent. Cependant, tout cela est un peu discutable maintenant que Sony a renversé la situation.

Ce qui motive tout le monde maintenant, c’est la façon dont l’entreprise gérera les mises à niveau à l’avenir. Les futurs titres propriétaires de PlayStation Studios lancés sur PS4 et PS5 factureront des frais de 10 dollars pour la mise à niveau. J’ai vu beaucoup d’indignation face à cette décision, mais je pense que c’est un compromis juste. Si Gran Turismo 7 coûte 60 dollars sur PS4, payez 10 € de plus et vous aurez également droit à l’édition PS5. C’est sacrément mieux que de payer 60 € pour une copie, puis 70 € pour l’équivalent PS5, et c’est moins que l’édition numérique de luxe à 80 dollars de Forbidden West, qui était auparavant le moyen le moins cher d’obtenir les deux versions. Pour faire court : les frais de 10 € ne sont vraiment pas si mal.

Le problème que vous avez alors est que tous les autres éditeurs proposent de meilleures offres. De manière générale, les jeux cross-gen de haut niveau sont lancés avec cette entreprise de mise à niveau gratuite. Sur Xbox, ce n’est même pas vraiment une question de mise à niveau ; vous achetez le jeu, et s’il prend en charge Smart Delivery, vous avez accès à la meilleure version disponible, en fonction du matériel dont vous disposez. C’est juste automatique. Bien que je ne considère pas personnellement les mises à niveau de 10 € de Sony comme un problème, les attentes des consommateurs ont, dans l’ensemble, été modifiées. Si le même jeu est sur plusieurs plates-formes, vous ne devriez pas avoir à payer plus d’une fois – c’est la mentalité maintenant.

Dans une ère de plus en plus numérique, cela a du sens, et ce n’est même pas si nouveau une idée. Il y a eu des jeux sortis sur, disons, PS3 et Vita qui offrent les deux versions pour le prix d’une. En remontant plus loin, les joueurs sur PC ont toujours payé un prix fixe pour les jeux, leur matériel déterminant le résultat final. Avec l’arrivée de la génération PS5, la proposition de valeur a changé. Les jeux durent longtemps maintenant – ils sont constamment mis à jour et les éditeurs veulent que vous restiez accroché le plus longtemps possible. Il est dans leur intérêt de s’assurer que vous pouvez jouer à des trucs comme Rainbow Six: Siege où vous voulez et que le processus soit indolore. Les éditeurs veulent votre temps plus que votre argent – ils récupéreront toutes les pertes via des DLC premium, des microtransactions et des services d’abonnement.

C’est drôle : l’une des premières choses auxquelles j’ai pensé après cette débâcle d’Horizon m’a fait prendre conscience de mon âge. Ce que je veux dire, c’est qu’à l’époque, si vous vouliez deux versions du même jeu, vous n’aviez qu’à débourser de l’argent. J’ai acheté Rayman Origins sur PS3, et une deuxième fois sur Vita, sans poser de questions (et sans regret). Donc, dans mon esprit de 31 ans, l’idée que les gens reçoivent des trucs gratuits – et qu’ils s’y attendent pleinement – ​​me déconcerte dans une certaine mesure. C’est comme entrer dans un concessionnaire automobile, voir deux modèles presque identiques et s’attendre à obtenir les deux pour le prix de la voiture la moins chère, au cas où vous préféreriez éventuellement conduire celle avec des rayures de course et un badge supplémentaire cool sur le côté. Ces 10 dollars ne sont pas pour rien – vous obtenez presque certainement une version du jeu plus esthétique et plus performante, avec peut-être certaines fonctionnalités absentes de l’édition de dernière génération. Faire cette version PS5 coûte des millions ; vous ne pouvez pas reprocher à Sony de vouloir revenir.

Encore une fois, cependant, je comprends. Les choses ont définitivement changé. Avec PS Plus, PS Now et, oui, je le dis, Xbox Game Pass, nous nous sommes habitués à une abondance sans fin de jeux vidéo. Les gens veulent plus pour moins, et ils l’obtiennent. Si vous interrogez le consommateur moderne sur la situation de la mise à niveau, il est probable qu’il vous dise que vous êtes lésé si vous ne recevez pas ces mises à niveau gratuitement. Sony propose des mises à jour intergénérationnelles pour 10 €, même en tenant compte des améliorations apportées au logiciel, car d’autres sociétés offrent ces mises à niveau comme des bonbons.

Ensuite, vous avez l’argument que les exclusivités PlayStation en particulier pourraient justifier l’argent supplémentaire. Alors que Microsoft offre tout à ses abonnés pour un coût mensuel, les efforts de première partie de Sony sont, de manière générale, certaines des versions les meilleures et les plus appréciées à lancer chaque année. Les fans peuvent ne pas s’inquiéter de la charge lorsque nous parlons d’Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, et qui sait quoi d’autre. Je ne dis pas que Xbox Game Studios est incapable de créer des jeux au même niveau, je pense juste que la pilule pourrait être plus facile à avaler sur Planet PlayStation (ramenant cela) en raison de la qualité constante des jeux.

Quoi qu’il en soit, je pense que je tourne en rond maintenant. Je n’ai pas vraiment de réponse à tout cela, et c’est un peu le point – c’est une chose complexe. Les jeux coûtent de plus en plus cher à fabriquer, mais les éditeurs rivalisent simultanément pour offrir le meilleur rapport qualité-prix, et c’est là que nous en sommes. Je ne sais pas comment me sentir. Cet article est ce qui se passe lorsque vous prenez un haussement d’épaules et le convertissez en 1 000 mots de prose. À votre santé.

Stephen ira bien, il est de retour en train d’essayer de platine Returnal maintenant. Souhaitez-lui bonne chance. Que pensez-vous de tout cela ? Sony est-il justifié de facturer 10 € pour les mises à niveau du jeu ? Êtes-vous heureux que cela ait changé les choses pour Horizon Forbidden West? Soyez gentils les uns envers les autres dans la section commentaires ci-dessous.