Soapbox: Je ne pense pas que l’obsession de Sony avec les blockbusters PS5 s’aligne avec la réalité

Les trois prochaines exclusivités PlayStation 5 sur le rôle principal de Sony sont MLB The Show 21, Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart – une simulation de baseball, une balle d’enfer roguelike et le successeur tant attendu de la propriété de plateforme de mascotte d’Insomniac Games. . Les trois précédents, au cas où vous seriez curieux, étaient Destruction AllStars, Sackboy: A Big Adventure et Demon’s Souls – les deux derniers étaient des titres de lancement aux côtés d’Astro’s Playroom et, oui, de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Avant ça? Fantôme de Tsushima.

Je suis désolé, mais ce récit émergent selon lequel Sony n’est obsédé que par la plus grande de ses marques ne correspond pas à la réalité – du moins pas pour le moment, de toute façon.

J’ai lu l’excellent rapport Bloomberg de Jason Schreier sur l’état actuel de la première partie de PlayStation, et je pense qu’il est important que je souligne dès le départ que je respecte énormément son travail. C’est un journaliste honnête et excellent, et je ne renie pas une seconde une phrase de son rapport – je crois implicitement qu’il y a des employés de Sony, passés et présents, qui sont mécontents des événements qui se déroulent en interne.

Mais s’il me serait facile de monter à bord du wagon outrage et de lancer des jurons chargés en direction de Geordie gaffer Jim Ryan, je pense qu’il est important que nous examinions de manière plus mesurée ce qui se passe réellement. Personnellement, je ne sais pas comment vous pourriez accuser une entreprise qui a passé presque une génération entière à développer Dreams comme étant averse au risque et entièrement concentrée sur les superproductions – et l’article de Schreier y fait même référence, alléguant que l’entreprise n’a pas réussi à mettre un muscle marketing derrière. il.

Quoi qu’il en soit, le jeu existe toujours, a remporté d’innombrables récompenses et, selon le développeur Media Molecule, continuera à être développé. Pendant ce temps, l’article révèle également que Sony Bend – après quelques turbulences, clairement – a maintenant reçu le feu vert pour créer quelque chose d’original; London Studio est en train de recruter une «toute nouvelle adresse IP de nouvelle génération»; Santa Monica n’a pas hésité à recruter pour son prochain projet, en dehors de God of War Ragnarok.

Maintenant, il se peut que toutes ces franchises soient des titres phares, confirmant ainsi peut-être l’idée que Sony est «obsédé par les superproductions». Mais d’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que beaucoup d’entre eux sont de nouvelles IP – est-ce que quelqu’un décrirait, par exemple, Ghost of Tsushima comme un aversion au risque? Parce que de toute évidence, c’était un blockbuster dans le sens le plus riche du mot, mais je ne le décrirais personnellement pas comme sûr.

Depuis la publication de l’article de Bloomberg, j’ai remarqué qu’il existe un récit en ligne selon lequel Sony abandonne la diversité de son portefeuille, mais ce n’est tout simplement pas ce que je vois dans la réalité. Je comprends que les bacs à sable cinématographiques ne correspondent peut-être pas à vos goûts personnels, mais suggérer que chaque jeu que PlayStation publie correspond à ce plan est une fausse représentation flagrante des types de titres que la société publie.

L’annonce d’une nouvelle génération PSVR le casque semble également en contradiction avec l’image peinte. La réalité virtuelle est une technologie passionnante, mais c’est encore une industrie naissante, et elle nécessite un support logiciel original pour réussir. Vous pourriez décrire un titre comme, par exemple, Blood & Truth, comme un blockbuster «traditionnel», je suppose – mais encore une fois, ce serait réducteur, car il ignore toutes les innovations que le Lockstock-style shooter a dû inventer pour travailler.

Je comprends que l’article de Bloomberg se concentre sur les gens plutôt que sur les projets: il soutient que PlayStation saigne des talents en raison de son accent sur les logiciels de poids lourd. Et il ne fait aucun doute que nous en avons vu des preuves, plus récemment à Japan Studio. Mais si, comme je l’ai écrit précédemment, la production du studio a diversifié le portefeuille de PlayStation – soyez honnête avec vous-même et dites-moi combien d’exemplaires de la franchise No Heroes Allowed vous avez achetés.

Le fait est que, même s’il est vrai que des franchises comme Gravity Rush ont été mises en conserve, cela ne rend pas un titre comme Returnal moins audacieux – ce n’est peut-être pas à votre goût, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Je comprends que l’éthique de PlayStation repose sur des modèles tels que Vib-Ribbon et PaRappa the Rapper, mais la dynamique de l’industrie a changé et j’ai l’impression que l’existence de Stray et Bugsnax a supplanté le besoin de productions de première partie de cette nature. .

C’est dommage? C’est – mais je ne vois toujours pas cet accent mis sur les productions de première partie averses au risque qui sont vantées. Peut-être qu’un avenir attend la PS5 où tout est Uncharted et God of War et The Last of Us pour les cinq prochaines années. Mais croyez-vous honnêtement que c’est à quoi ressemblera vraiment le portefeuille du détenteur de la plate-forme? Je ne le fais pas – ma foi est peut-être injustifiée, mais en regardant la gamme actuelle de logiciels de la console de nouvelle génération, je vois ce que j’ai toujours vu: un mélange convaincant d’IP d’origine et d’ancienne couvrant une gamme de tailles différentes et genres.