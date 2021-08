Soapbox : Je ne comprends pas les jeux de service qui n’ajoutent pas de trophées

Je ne peux tout simplement pas le comprendre, lecteurs : si vous concevez un jeu basé sur la rétention des joueurs, pourquoi n’y ajouteriez-vous pas de nouveaux trophées ? Je suppose que la réponse facile est la suivante : Fortnite et Call of Duty : Warzone sont deux des plus grands jeux au monde et n’ont pas réellement tout gongs à déverrouiller, mais ça m’épate encore un peu que les développeurs ne s’en soucient pas.

Je sais que tout le monde ne se soucie pas des pots virtuels de PlayStation, et c’est très bien – mais pour un contingent important de fidèles de Sony, ils offrent une incitation supplémentaire à jouer. Avec des jeux basés sur des services, comme Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege ou Rocket League, vous êtes censé jouer à ces titres pour toujours – et pourtant, de nombreux développeurs proposent un seul ensemble de bibelots et l’appellent un jour.

Il y a des exceptions, comme il y en a toujours : Minecraft, par exemple, vient d’ajouter un deuxième ensemble complet de trophées pour accueillir sa dernière version de Caves and Cliffs. Cela a porté son total global de gongs à 130, ce qui reflète peut-être sa durée de vie de 10 ans. Warframe, également, ajoute quelques pots à chaque mise à jour majeure – une incitation supplémentaire à creuser.

Mais ensuite, vous avez des jeux comme Grand Theft Auto 5, qui ont continué à ajouter de nouveaux trophées jusqu’à Doomsday Heist en 2017 – et ensuite, ils ne se sont tout simplement pas inquiétés au-delà. C’est particulièrement flagrant dans le cas du bac à sable de Rockstar, car le titre dispose d’un système de récompenses intégré qui propose des illustrations de type trophée et suit vos réalisations dans le jeu. Le travail acharné est déjà fait.

Fortnite a des trophées, mais ils sont tous liés au mode coopératif Save the World, qui, à ma connaissance, a été effectivement abandonné par Epic Games maintenant. Lorsque le titre a été réédité sur PS5, je m’attendais à ce qu’il présente une nouvelle liste de bibelots pour refléter le recentrage de Battle Royale de la version – mais non, il est toujours exclusivement lié au mode auquel seule une poignée de personnes jouent.

Call of Duty: Warzone est encore plus déroutant: téléchargez la version gratuitement et vous vous retrouverez avec les trophées de Call of Duty: Modern Warfare, car le client est techniquement lié au jeu de tir à la première personne Infinity Ward de 2019. Je comprends le développeur alterne différents modes d’entrée et de sortie, ce qui rend les réalisations difficiles à mettre en œuvre ici – mais il doit sûrement y avoir une solution ?

Marvel’s Avengers n’a pas une telle excuse : c’est un jeu qui se vante de la richesse du contenu solo gratuit qu’il a ajouté, mais il ne pouvait pas ajouter un seul pot pour jouer en tant que Kate Bishop ou Hawkeye ? Dans le cas de ces deux personnages, ils ont en fait obtenu des campagnes entièrement nouvelles, mais pas un seul trophée pour refléter cela. Nous verrons si Black Panther ajoute des gongs plus tard dans le mois.

Certains des jeux de cette liste ne font pas vraiment mal aux joueurs, et les développeurs diraient qu’ils appliquent la rétention via leur boucle de jeu principale. Je comprends et respecte cela. Mais à une époque où Sony est flexible avec le système Trophy, permettant aux développeurs d’étendre leur liste de réalisations et même de créer des ensembles entièrement nouveaux, je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi vous ne vous en donneriez pas la peine.

Les trophées peuvent et sont utilisés comme un moyen d’étendre la rejouabilité et une récompense pour l’exploration de nouveaux modes et fonctionnalités. Je comprends qu’ils puissent parfois être frustrants, mais c’est la faute des développeurs qui ne conçoivent pas des réalisations amusantes à débloquer. Si un jeu est construit autour de la fidélisation des joueurs, je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi les équipes ne consacrent pas plus de temps et d’énergie à élargir leur liste de trophées et à offrir autant d’incitations à jouer que possible.

Que pensez-vous des jeux basés sur des services qui n’ajoutent pas de trophées ? Êtes-vous plus susceptible de revenir à une version si elle ajoute des gongs supplémentaires à déverrouiller, ou cela a-t-il peu d’impact sur votre impulsion à jouer ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.