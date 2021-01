Soapbox: Je n’allais pas jouer à Monster Hunter Rise, mais l’art du jeu est trop mignon

Vous connaissez ces amis avec lesquels vous communiquez entièrement via des gifs et des liens TikTok? Eh bien, la semaine dernière, mon meilleur ami m’a envoyé ceci:

Les Spiribirds ont des effets différents en fonction de leurs couleurs. Les verts augmentent votre santé totale, le jaune pour la barre d’endurance, le rouge augmente l’attaque et l’orange augmente la défense! Des Spiribirds spéciaux aux couleurs de l’arc-en-ciel existent également! pic.twitter.com/COtlrCptMn – Chasseur de monstres (@monsterhunter) 12 décembre 2020

Je n’ai jamais joué qu’à un seul jeu Monster Hunter, et c’était Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS. J’aimais ça, pour la plupart – j’ai joué avec quelques amis qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, et ils m’ont aidé à abattre certains des monstres les plus délicats. J’avais aussi le doux Poogie avec moi pour que tout se passe bien avec son TINY LITTLE BEE COSTUME. Honnêtement, comment n’y a-t-il pas un jeu sur Poogie? Je ne tue que des monstres pour garder mon garçon dans de nouvelles tenues.

Là encore, il y avait des tenues pour moi aussi – les ensembles incroyables que je ferais des différents morceaux de monstres que je coupais à ma proie. Bien que le sexe soit verrouillé – donc parfois mes amis obtenaient l’armure cool, et je recevais un bikini terrible, ou parfois j’obtenais quelque chose de rad, et ils obtenaient, comme, une tenue d’ours en peluche – les tenues étaient mes deuxième partie préférée du jeu. Après Poogie, évidemment.

Vous pouvez caresser le chien dans Monster Hunter Rise pic.twitter.com/9jQbRbsd0l– Pouvez-vous caresser le chien? (@CanYouPetTheDog) 8 janvier 2021

Et puis j’ai affronté le Gore Magala, un truc de wyverne violette qui, je l’espère, est en enfer en ce moment. J’ai affronté le Gore Magala environ cinq fois avant d’abandonner et de vendre le jeu. Je suis désolé, Poogie. Je t’ai échoué.

Donc je n’étais pas trop intéressé par Monster Hunter Rise, ayant régulièrement ignoré les derniers jeux MH. Je préfère mes poignets et mes doigts intacts, merci, et Monster Hunter n’est pas exactement connu pour laisser les joueurs choisir la solution de facilité.

Les chasseurs peuvent attaquer avec leur Palamute tout en le chevauchant, déchaînant un maximum de 3 attaques. pic.twitter.com/GK0cW75Sbu– Chasseur de monstres (@monsterhunter) 9 janvier 2021

Mais Capcom continue de publier ces jolies petites œuvres d’art qui me rappellent les raisons pour lesquelles je faire comme les jeux Monster Hunter. Il y a beaucoup d’humour, de douceur et de lumière parmi tous les meurtres de dragons et l’écrasement des œufs. Et oui, mes poignets ne me remercieront pas, surtout si je choisis à nouveau une arme aussi délicate que l’Insect Glaive, mais je vais juste faire des pauses pour me promener dans la ville avec Poogie.

Attends, Poogie est absolument dans celui-ci, non?