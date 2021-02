Soapbox: Il y a un Nintendo Direct aujourd’hui, mais j’aimerais que nous ayons un état des lieux à espérer

Ne t’inquiète pas, je obtenir it les fans de Nintendo: d’après ce que je comprends, la Maison de Mario n’a pas hébergé de livestream complet et complet depuis septembre 2019. longue temps, et je peux certainement comprendre pourquoi vous pouvez vous sentir affamé de nouvelles – j’espère, pour le bien de toute personne ayant un avatar Waluigi sur Twitter, que la vitrine livre. Tout ça mis à part, je me sens un peu vert aujourd’hui, je dois l’avouer.

Le monde est dans un endroit étrange depuis 12 mois, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que PlayStation l’a fait étranger. Évidemment, je comprends que l’entreprise se fraye un chemin à travers les mêmes complications auxquelles nous sommes tous confrontés, et cela ne peut pas être facile – mais tout est ressenti désactivé pendant un certain temps. De toute évidence, l’organisation a fait de son mieux avec le lancement de la PlayStation 5 dans les circonstances, mais vous vous souviendrez tous comment nous avons enduré de longues périodes de rien tout au long de grandes parties de 2020.

Cette année, ce qui est inquiétant, se déroule jusqu’à présent de la même manière. Bien que nous ayons reçu les dates de sortie des principaux titres de première partie comme MLB The Show 21 et Ratchet & Clank: Rift Apart ces dernières semaines, je ne peux pas ébranler ce sentiment de vide qui imprègne PlayStation pour le moment; le plus grand public se bat toujours entre eux pour Stock PS5, et je comprends que l’augmentation de l’offre est la priorité du détenteur de la plate-forme, mais l’industrie le pense plat en ce moment.

Je veux dire, regardons cette annonce de date de sortie pour le jeu de plateforme attendu d’Insomniac Games: il y avait une nouvelle bande-annonce, mais elle était composée d’anciennes séquences de gameplay; il n’y a pas d’Édition Collector et aucun mot sur le moment où nous verrons plus de gameplay. Returnal est dans environ six semaines, et notre meilleur aperçu est venu à travers la propre série de podcasts de Housemarque que le géant japonais ne fait même pas la promotion; diable, le développeur de Destruction AllStars a dû animer un tas de GIF pour donner au jeu toute sorte de présence sur les réseaux sociaux avant sa sortie.

J’analyse peut-être les événements à travers des lunettes teintées de rose: peut-être que la PlayStation n’était pas si différente à l’époque pré-pandémique non plus. Et, au crédit de Sony, il ne peut pas fabriquer suffisamment de consoles de nouvelle génération, il ne fait donc clairement rien de mal. On a juste l’impression que cette année pourrait utiliser une étincelle; un élan pour le réveiller de son sommeil. J’adore ma PS5 et j’apprécie mes jeux à la minute, mais la Nintendo Direct d’aujourd’hui a chatouillé tous les os jaloux de mon corps: à quel point commençons-nous à nous inquiéter que cette nouvelle PlayStation fermée ne soit pas une conséquence du coronavirus – mais la direction réelle de l’entreprise?

La PlayStation a-t-elle été un peu trop silencieuse pour le confort en ces premières étapes de 2021, ou êtes-vous simplement habitué à ce que ce soit l’ordre normal des choses? Êtes-vous satisfait du cycle des nouvelles ou êtes-vous d’accord avec Sammy pour dire que tout a été un peu plat ces derniers temps? Trouvez quelques nouvelles dans la section commentaires ci-dessous.