Soapbox: Comment Yakuza prouve que les mondes ouverts plus grands ne sont pas toujours meilleurs

Plus gros n’est pas toujours mieux – du moins, c’est ce que j’essaie de me dire à chaque fois que je saute sous la douche. D’accord, je me mens probablement: après tout, personne ne commande une seule galette à Five Guys, n’est-ce pas? Je pense cependant que dans le cas des jeux en monde ouvert, un environnement plus petit et plus dense est préférable à de gigantesques espaces ouverts. Écoutez-moi sur celui-ci.

J’ai joué deux jeux en monde ouvert très différents consécutivement dans Death Stranding et Yakuza: Like a Dragon, et je ne veux pas comparer les deux directement car ils très différent. La randonnée qui divise Hideo Kojima est évidemment conçue autour de sa traversée, et elle s’appuie donc sur des étendues d’espace ouvert pour fonctionner. Ryu ga Gotoku, en revanche, est plus un JRPG traditionnel.

J’aime beaucoup les deux jeux et je pense qu’ils ont tous les deux des forces et des faiblesses uniques, mais ce que j’apprécie vraiment chez Yakuza, c’est qu’il le fait. alors beaucoup avec alors petit espace. Isezaki Ijincho, la zone de la ville où vous passerez le plus (mais pas la totalité) de votre temps peut être parcourue de haut en bas en moins de trois minutes si vous évitez les batailles aléatoires, et pourtant en 45 heures j’ai à peine l’impression d’avoir rayé la surface.

En effet, plutôt que de compter sur des étendues géantes, le jeu emballe à la place chacune de ses grandes rues avec des choses intéressantes à découvrir. Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas joué, il y a des restaurants dans lesquels vous pouvez manger, des magasins que vous pouvez explorer, des mini-jeux auxquels vous pouvez jouer et des quêtes secondaires à compléter: il y a beaucoup de choses intéressantes à faire.

Maintenant, le développeur a une longueur d’avance sur sa concurrence ici, car je m’en voudrais au moins de reconnaître le fait que les jeux Yakuza partagent des actifs et même du contenu entre les entrées, et donc le grand nombre d’activités que vous trouverez dans Like a Dragon sont l’aboutissement d’une décennie d’itération. Ce n’est pas si différent de la façon dont les jeux sportifs se répètent chaque année, si nous sommes honnêtes.

Mais si nous ignorons cela et prenons Isezaki Ijincho sur ses propres mérites, c’est un exemple classique de ce que je veux personnellement d’un bac à sable: imaginez si, plutôt que d’élargir la portée, Grand Theft Auto a consolidé ses efforts dans un petit espace et vous a fourni un nombre quasi illimité de bâtiments à explorer et de zones à découvrir. Je pense que je préfère ça.

Maintenant, comme je l’ai mentionné plus tôt, je me rends compte que tous les jeux du monde ouvert ne bénéficieraient pas de ce type de structure: de nombreux jeux de bac à sable font de la traversée un élément clé, et vous n’obtiendrez jamais beaucoup de satisfaction en pilotant un avion harrier au-dessus d’un petite carte, bien sûr. Yakuza, en ce sens, profite du fait que son monde ouvert est très bien conçu autour d’un casting de personnages voyageant à pied.

Mais, depuis Shenmue, j’ai toujours eu cette fascination pour les bacs à sable qui ont une portée beaucoup plus petite mais un plus grand sens du lieu. Yakuza: Comme le monde ouvert plus grand que nature d’un dragon est microscopique selon les normes modernes, mais pour autant que j’apprécie Assassin’s Creeds et Horizon Zero Dawns, c’est le genre de bac à sable où je veux vraiment passer mon temps.

Préférez-vous des mondes ouverts épiques à grande échelle ou des cartes plus petites qui ont beaucoup de densité? Redimensionnez le bac à sable dans la section commentaires ci-dessous.