Soapbox: Comment je gérerais les dernières factions d’entre nous

À un moment donné au cours de l’année prochaine, Naughty Dog va probablement enfin dévoiler l’offre multijoueur qu’il a en préparation. Soi-disant trop gros et ambitieux pour être expédié avec The Last of Us: Part II, les attentes ont naturellement augmenté alors que Neil Druckmann et ses collègues nous obligent à deviner ce que cela pourrait impliquer. Une révélation lors d’une sorte de vitrine estivale autour de la saison E3 me semble juste, avec une version améliorée de la PlayStation 5 pour le jeu de base lancé à côté. Je veux me concentrer sur ce que je crois être la pièce la plus excitante du puzzle: la ramification multijoueur que nous savons tous est à venir. Si le studio californien fait bien les choses, Sony a un titre en ligne qui pourrait le transmettre à toute la génération.

Pour commencer, je pense que ce mode séparé et expansif doit absolument être gratuit. Les plus grands jeux du monde, tels que Fortnite et Call of Duty: Warzone, ne vous facturent pas un sou pour jouer. The Last of Us Factions doit suivre ces traces – je suis sûr que vous recevrez des bonus numériques supplémentaires pour posséder The Last of Us: Part II, mais l’offre de base ne coûtera rien. Ce que cela signifie le plus probablement, c’est le mot redouté que les communautés hardcore détestent le plus: les microtransactions. The Last of Us sur PS3 était emballé avec eux, tout comme The Last of Us Remastered sur PS4. Ce ne serait rien de nouveau pour la franchise.

Cependant, je suis convaincu que Naughty Dog et Sony traiteraient ce sujet délicat avec soin. Le duo empruntera très probablement la voie que plusieurs autres titres multijoueurs ont adoptée et garantira que tout contenu supplémentaire significatif, tel que de nouvelles cartes et modes, sera gratuit. Ce sont les articles cosmétiques qui vous seront facturés, soit obtenus via un Battle Pass, soit achetés directement dans un magasin en jeu. De cette façon, ceux qui veulent juste jouer au jeu peuvent continuer à le faire. Il y aura toujours soyez ceux qui continuent de se plaindre de la pure existence des microtransactions, mais je pense que cette approche est la plus juste du lot. Un contenu significatif est fourni gratuitement et pris en charge par les joueurs qui souhaitent investir davantage.

Ensuite, je pense qu’il doit y avoir à la fois une version PS5 et une version PS4. Le premier est évident – c’est la dernière console de Sony et The Last of Us Factions pourrait profiter de toutes ces nouvelles cloches et sifflets. Faites-nous participer plus rapidement aux matchs avec le SSD, de meilleurs visuels et une meilleure fréquence d’images pendant les combats, et la possibilité d’utiliser le contrôleur PS5 DualSense. Vous connaissez le score maintenant. C’est la version PS4 qui peut être considérée comme un peu controversée, mais je pense que c’est un compagnon essentiel. Sony a toujours plus de 100 millions de joueurs utilisant son système précédent – il serait insensé de laisser passer l’opportunité de donner à ces utilisateurs une chance de jouer également. Leur progression, leurs déblocages et leurs achats seraient transférés dans la version PS5 une fois mise à niveau, bien sûr.

Mais qu’en est-il des ajouts de gameplay? Eh bien, je pense que les infectés doivent faire partie de l’expérience. Lors de la mise en place d’une situation PvPvE, les coureurs et les harceleurs standard pourraient figurer sur diverses cartes pour vous donner autre chose à penser. Ils ne sont pas un problème si vous parvenez à vous faufiler et à les éliminer par derrière, mais utilisez votre arme dans une situation difficile et vous révélerez votre position sur la carte à l’équipe ennemie. Cela ajouterait une nouvelle dynamique à l’entreprise, et nous ne nous arrêterions pas là. Les cliqueurs peuvent apparaître à des intervalles définis et bloquer des voies, vous obligeant à emprunter des itinéraires spécifiques et en créant des zones de destruction si vous n’êtes pas assez dur pour les éliminer.

J’imagine aussi un mode où le Rat King devient une partie du problème. À la recherche de munitions et de kits médicaux dans le noir, vous et un groupe d’amis affrontez l’ennemi terrifiant, avec une longue liste de récompenses à la fin. Peut-être plus une expérience coopérative que PvP celle-là, mais j’aime beaucoup l’idée.

Un dernier mécanisme que je souhaite voir développé est le Camp, où dans la version originale vous recrutiez des PNJ à partir de votre liste d’amis Facebook réels et vous aidiez à les maintenir en vie avec de la nourriture et des fournitures. Sauf que nous allons changer cela pour les personnes que vous suivez sur Twitter cette fois-ci, car qui utilise plus Facebook de manière significative? Cela pourrait ouvrir la porte à des visages Sony de premier plan faisant partie de la fonctionnalité – laissez-moi recruter Shuhei Yoshida et Hermen Hulst une fois que le monde est parti pour la merde et les aider à rester en vie! Naughty Dog a fait de la publicité pour un poste de concepteur économique, et je pense que cela concerne autant le mécanisme du camp que l’économie globale du jeu.

L’idée originale du camp était de rassembler des fournitures et du carburant pendant les matchs multijoueurs pour les ramener à votre base, et je pense que cela peut être élargi davantage. Donnez-moi la chance de donner la priorité à ces fournitures pour la fabrication de nouvelles armes et avantages, ou de les pomper dans un stock de nourriture et d’eau pour ne pas avoir à me soucier de nourrir mes amis pendant quelques semaines. Il y a beaucoup de potentiel ici si Naughty Dog veut transformer The Last of Us Factions en quelque chose de grand.

En fin de compte, je ne suis qu’un gars qui a la chance d’écrire sur PlayStation pour gagner sa vie. Je ne peux pas parler du côté commercial de cette idée, mais étant donné que tant de jeux multijoueurs empruntent cette voie, je pense que The Last of Us Factions serait sur la bonne voie pour réussir si Sony faisait de même. Le fabricant de matériel aurait une expérience qu’il pourrait prendre en charge tout au long de la génération PS5 avec une offre initiale robuste associée à des baisses de contenu de temps en temps. Avec des microtransactions entièrement facultatives pour le soutenir, il n’y a pas de limite à la popularité que cela pourrait devenir. Le prochain grand jeu sur Twitch à chaque lancement? Très probablement.

Que pensez-vous de l’approche de Liam sur The Last of Us Factions? Doit-il être gratuit ou préférez-vous payer pour cela? Et comment le gameplay général et la mécanique du camp devraient-ils évoluer? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.