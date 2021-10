Soapbox : Certains jeux supposent que vous savez comment y jouer, et c’est un peu étrange

Il peut être difficile d’entrer dans les jeux vidéo – ou du moins, ils peuvent apparaître ainsi de l’extérieur. Au cours des cinq ou 10 dernières années, cependant, c’est une industrie qui s’est ouverte de nombreuses manières. Des technologies telles que les commandes de mouvement et les smartphones ont fait tomber les barrières et rendu les jeux plus accessibles à un plus grand nombre de personnes, et c’est formidable. Cependant, lorsqu’il s’agit de jeux sur console, ou de ce que vous pourriez appeler des jeux plus traditionnels, ils pouvez être un peu présomptueux à propos du joueur.

Une chose très spécifique à propos des jeux modernes m’a embêté ces derniers temps, et cela a été provoqué par quelque chose que mon partenaire a vécu il y a quelques années. Pour faire court, nous nous sommes assis pour jouer à Onrush chez EGX Rezzed il y a quelques années, et comme elle n’a pas joué à un jeu de course depuis l’époque de la PS1, elle s’est un peu décollée. Nous avons rejoint un groupe pour un tour pour essayer le jeu multijoueur en véhicule, mais elle n’a pas pu accélérer. Le jeu ne lui a jamais dit comment. Le reste du groupe et moi volions assez joyeusement, tandis que ma partenaire était assise sur son VTT en se demandant comment procéder. Un développeur lui a dit que R2 était accéléré, et elle s’est mise en mouvement, mais cela m’a fait comprendre : certains jeux sautent parfois les fondamentaux.

J’y ai un peu réfléchi et j’ai décidé de faire une petite expérience. J’ai lancé de nouvelles sauvegardes sur certains titres que j’ai installés pour voir lequel d’entre eux me dirait comment bouger. Après tout, si vous devez expliquer aux joueurs comment sauter, attaquer et esquiver, vous devriez sûrement vous mettre en quatre et mentionner comment marcher. Quoi qu’il en soit, un nombre surprenant de jeux que j’ai consultés ne vous dit pas comment déplacer votre personnage.

Hadès est l’exemple qui a vraiment attiré mon attention. Après avoir sélectionné un nouveau jeu et écouté la brève narration, vous êtes immédiatement plongé dans le monde souterrain pour vous attaquer à votre première course. Ma règle était que je n’appuyais que sur les boutons que le jeu me disait d’appuyer, et Hadès ne fournit aucune invite. Pas un.

Sekiro: Shadows Die Twice ne fournit également aucune instruction sur la façon de procéder une fois que vous avez le contrôle. Demon’s Souls (du moins, le remake de la PS5) ne cherche pas non plus à vous apprendre à bouger. Si vous suivez la même règle que moi, vous vous retrouverez à jamais piégé au début de ces titres.

Un jeu qui y arrive presque est Untitled Goose Game ; on vous dit de pousser Square à klaxonner, puis on vous apprend que vous pouvez tenir X pour courir. Cependant, si vous essayez ceci sans aucune entrée sur le stick gauche, l’oie reste immobile – vous n’êtes jamais invité à utiliser le stick pour vous déplacer. De même, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vous apprend à vous balancer dans le ciel, mais il ne vous dit pas d’utiliser le stick gauche pour marcher, courir ou vous diriger dans les airs.

Ça continue : Ghost of Tsushima vous dit que Square est attaqué, puis vous laisse faire. Yakuza : Like a Dragon commence par une séquence d’événements temporels rapides et, lorsque vous aurez le contrôle suivant, n’offre aucune invite de contrôle. Il y a absolument un petit degré de connaissance supposée, mais n’est-il pas intéressant que ceux qui connaissent les jeux n’aient tout simplement pas besoin de le dire ? Ce truc n’est qu’une partie d’un langage tacite dont les amateurs de jeux sont tous conscients d’une manière ou d’une autre.

Mais si vous jouez rarement – ​​ou jamais – aux jeux vidéo, cette hypothèse pourrait laisser une très mauvaise première impression. Nous avons eu, quoi, entre 20 et 30 ans d’itération sur les contrôles, et nous nous sommes installés sur beaucoup d’entrées de base. Joystick gauche pour déplacer, joystick droit déplace la caméra, L2 pour viser, R2 pour tirer, X pour sauter, et ainsi de suite. Si vous êtes un nouveau venu, sans aucune de ces connaissances préalables, cela ne semblerait-il pas un peu étrange de n’avoir aucune instruction ou orientation ?

J’insiste un peu et il y a évidemment des réponses. Les joueurs curieux qui ne savent pas quoi faire peuvent simplement essayer tous les boutons jusqu’à ce qu’ils comprennent les choses. Bien sûr, mais je pense que tu ne devrais jamais avoir à recourir à ça. Il y a l’argument selon lequel les jeux étaient même moins tutoriel ; si vous jouez à Super Mario Bros. ou Sonic the Hedgehog, disons, ils ne vous disent jamais ce qui fait quoi. Bien que ce soit absolument vrai, cela ne signifie pas que cela devrait toujours se produire. Nous vivons à une époque où plus de gens que jamais jouent à des jeux, de tous âges et de tous niveaux, et certains logiciels ignorent encore les interactions les plus élémentaires.

Si vous vous demandez, il y a des jeux que j’ai vérifiés faire vous dire comment vous déplacer – Ratchet & Clank: Rift Apart, Bugsnax, The Witness et Returnal vous demandent tous de vous déplacer avec le joystick gauche. J’allais dire que c’est peut-être une question de public cible, que les gens qui jouent à des jeux comme Sekiro ou Yakuza n’ont tout simplement pas besoin d’apprendre des actions aussi fondamentales. Cependant, le dernier jeu de Housemarque le gère et fait partie des jeux vidéo hardcore les plus spécialisés de mémoire récente. Il n’y a clairement aucun mal dans une explication rapide, n’est-ce pas ? Je ne vois tout simplement plus qu’il y ait beaucoup d’excuses pour sauter ce truc.

Que pensez-vous de ceci? Les jeux supposent-ils trop le joueur ? Devraient-ils expliquer les bases, comme comment se déplacer ? Est-ce que tout cela a de l’importance? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.