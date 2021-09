Soapbox : après un an de silence, la vitrine PlayStation d’aujourd’hui ne peut pas se permettre le Dead Air

C’est parti, alors : le Vitrine PlayStation, trois mois après E3 2021, sans un mot du titulaire de la plate-forme dans l’intervalle. Je dois être honnête, alors que de supposés « initiés de l’industrie » ont lancé de nouvelles rumeurs de conférence de presse sur ce qui semblait être une base hebdomadaire, j’étais arrivé au point vers la fin du mois d’août où je ne pensais même pas que cela allait arriver. Le nouveau Sony est silencieux, fermé, secret – il n’a plus besoin de ce genre d’événements, n’est-ce pas ?

Apparemment, c’est le cas – et c’est ce qu’on appelle le « grand ». Le fabricant a fait très peu pour éteindre les attentes, ce qui signifie que l’imagination est débridée – vous avez probablement déjà vu certaines des rumeurs ridicules courir. Pour moi, c’est à la fois excitant et un peu inquiétant : PlayStation a passé la plus grande partie de l’année à se cacher dans l’ombre, alors il vaut mieux faire tomber la maison ou il va y avoir un enfer à payer. Je pense que l’éditeur n’a pas d’autre choix que d’impressionner ici.

Pour être clair, je ne dis pas qu’une offre faible serait un territoire de fin de journée, loin de là : le monde continuera de tourner et la PS5 continuera à se vendre. Mais en ce qui concerne les passionnés auxquels ce genre d’événements s’adresse, il ne peut y avoir de demi-mesures : faites une autre plongée profonde dans Deathloop et les fourches seront levées sur le Web ce soir. Ce n’est pas pour critiquer le prochain jeu de tir à la première personne d’Arkane – il a l’air excellent – ​​mais nous attendons depuis longtemps quelque chose de nouveau.

La stratégie de Sony cette année a été, honnêtement, de se cacher pendant de longues parties. J’apprécie évidemment que le coronavirus ait eu un impact sur son approche, mais le PlayStation Showcase d’aujourd’hui façonnera finalement ce que je pense de tout cela. Parce que, alors que la société soulignera ses ventes de matériel record, personnellement, en tant que fan, je me sens un peu frustré. Je sais que beaucoup d’entre vous partagent également le même sentiment – ​​cela a été évident en lisant les commentaires sur le site.

Ce n’est pas que j’ai besoin du support de la plate-forme pour m’alimenter au goutte-à-goutte pour m’aider à profiter de mes jeux – pas du tout, je pense en fait que la PS5 a connu l’un des débuts les plus forts d’une génération dont je me souvienne. C’est plus que j’ai l’impression que l’entreprise m’a gardé à distance, et en tant qu’adoptant précoce et grand investisseur dans l’écosystème, cela m’a fait regretter le bon vieux temps. Sony avait l’habitude de dominer les discussions de l’industrie ; ces jours-ci, des mois entiers peuvent s’écouler sans un coup d’œil du détenteur de la plate-forme.

Ainsi, même si j’apprécie que la société ne déchargera pas toutes les munitions de son arsenal lors du PlayStation Showcase, je recherche un peu plus d’ouverture – une feuille de route pour la console que des millions de personnes ont déjà, de bonne foi, investie. in. Sony ne peut pas être secret et réservé pendant la diffusion en direct d’aujourd’hui, et cela ne peut pas faire perdre du temps aux gens : uniquement à cause de la façon dont il s’est conduit cette année, ce genre de 40 minutes Besoins être bon. Pas de pression donc.

Qu’attendez-vous d’aujourd’hui Vitrine PlayStation? Si tu veux savoir À quelle heure est le livestream de Sony, puis suivez le lien et assurez-vous de nous rejoindre en direct pour toute l’action.