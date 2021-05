Soapbox: 69% des revenus de PlayStation sont générés par le PS Store, mais l’expérience d’achat est nul

Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce monde – la lutte étant la principale, vraiment – mais la récente série de rapports financiers de Sony m’a fait perroquet cet emoji où le petit gars jaune a le menton perché sur son pouce et son index. 69% des revenus de PlayStation pour l’exercice précédent ont été générés par le PS Store – cela inclut les jeux numériques, les microtransactions et les abonnements tels que PS Plus. Et pourtant, l’expérience d’achat sur PlayStation est un peu nul.

Pousser le carré les lecteurs sont extrêmement passionnés par des sujets tels que la fermeture de Japan Studio et le crossplay – mais en substance, ce sont des gouttes dans l’océan par rapport à l’importance de la vitrine numérique de Sony. Répétons la statistique ci-dessus: 69% des PlayStation tout les revenus sont tirés par le PS Store. Ce pourcentage comprend les ventes de matériel, les ventes de jeux physiques – tout. C’est un chiffre absurde!

Mais encore plus absurde est le fait que l’expérience d’achat est si médiocre lorsque l’entreprise sait que c’est là que son pain est beurré. Cela n’a tout simplement pas de sens pour moi: parmi toutes les choses dans lesquelles l’entreprise investit, le PS Store devrait sûrement figurer en tête de liste. Parce que, oui, ce chiffre d’affaires de 69% est propulsé par un contenu et des services de qualité – mais si l’acte de les acheter est aussi collant et addictif que possible, alors les gens ouvriront sûrement leur portefeuille davantage?

Par exemple, je regarde le PS Store en ligne en ce moment, et je ne suis pas sûr qu’il me montre ce que je veux voir. Je clique sur Nouveaux jeux et il veut me fouetter une copie de MLB The Show 21 – mais je suis connecté et j’ai déjà acheté le jeu au lancement. Pendant ce temps, il y a de nouveaux titres récemment sortis – The Colonists, par exemple – que je ne trouve même pas. J’ai également regardé la PS5 et je ne peux voir ce jeu nulle part. Comment suis-je censé savoir que c’est égal?

Ce qui est fou pour moi, c’est que je fais ça en tant que travail, donc je sais quand les jeux sortent en général, mais il y a des tonnes de choses qui manquent même à mon radar. La navigation est au moins rapide sur PS5 – elle est terriblement lente sur le Web – mais à moins que je ne sache exactement ce que je recherche, je pense que la découverte est généralement assez mauvaise. Toutes les itérations du PS Store veulent que j’achète Returnal – ce qui est tout à fait logique – mais pourquoi ne trouve-t-il pas d’autres logiciels basés sur mes habitudes d’achat que je pourrais aimer?

Il existe des options de tri et de filtrage – même sur le Web actuellement – mais je trouve qu’elles ne fonctionnent généralement pas bien: si je trie les prix par ordre décroissant, par exemple, cela mettra les jeux qui coûtent 4,89 € au-dessus de ceux qui sont de 0,79 €. Je comprends du sens de la convivialité que les grandes marques comme Fortnite et Call of Duty sont ce que la majorité des gens recherchent, donc les avoir à l’avant-plan sur le PS Store a du sens, mais il y a sûrement de la place pour promouvoir d’autres titres ou choses intéressants. J’ai peut-être manqué?

L’échange de codes de bon d’achat et de crédit PS Store est fastidieux, je trouve, et il y a eu une période d’années où ma carte de crédit ne jouait tout simplement pas avec le système de traitement des paiements de PlayStation. Je n’ai pas réessayé récemment – je suppose que cela a été corrigé – mais le fait que je sois désormais all-in sur les bons prépayés a probablement perdu des centaines d’achats impulsifs chez Sony au fil du temps; au moins, je me suis économisé de l’argent.

Mon principal problème avec le PS Store est que j’ai l’impression de l’utiliser à contrecœur la plupart du temps – et cela ne devrait vraiment pas être ainsi. Une vitrine qui génère près de 70% des revenus d’une division devrait certainement être l’objectif de l’entreprise – elle devrait être collante et addictive; je devrais vouloir pour l’utiliser. Je ne ressens vraiment pas cela avec la vitrine de Sony: je veux le contenu, bien sûr que je le fais, mais j’aurais aimé qu’il y ait une meilleure interface que je pourrais utiliser pour l’acheter.

Écoutez, je n’ai pas vraiment toutes les réponses, et Sony gagne des milliards de dollars, donc il sait probablement mieux que moi. De petites choses, cependant, comme un calendrier que vous pouvez parcourir pour voir toutes les nouvelles versions d’un jour donné; de meilleures options d’organisation; une curation plus personnalisée pour me montrer du contenu en fonction de mes habitudes de jeu et de dépenses – l’expérience d’achat peut sûrement être plus riche et plus enrichissante que ce que nous avons? C’est le générateur d’argent de PlayStation, alors quand va-t-il réellement Ressentir J’aime ça?

Comment évalueriez-vous votre expérience d’achat globale sur le PS Store? En êtes-vous satisfait ou pensez-vous qu’il pourrait être amélioré dans des domaines clés? Toussez dans la section des commentaires ci-dessous.