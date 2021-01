Soapbox: 2021 est l’année pour s’attaquer à votre arriéré, car tant de jeux vont être retardés

Écoutez, je ne veux pas être déprimé, mais 2021 va être une année étrange pour les jeux vidéo. Non seulement c’est la première année complète d’une nouvelle génération de consoles – qui se traduit presque toujours par un calendrier de sortie fractionné – c’est l’année où nous allons voir le plein impact de la pandémie de coronavirus. Tous les titres à gros budget visant un lancement en 2021 auront été durement touchés par l’épidémie de 2020, ce qui entraînera des retards généralisés.

Nous le voyons déjà arriver. Rien qu’au cours des derniers jours, nous avons vu Hogwarts Legacy être poussé jusqu’en 2022 et Riders Republic trébucher dans les royaumes de « plus tard cette année ». Même Outriders, un jeu que l’on pense en grande partie terminé, a échangé sa date de février contre une en avril, tandis que Far Cry 6 – qui devait initialement être lancé le mois prochain – n’a plus de date de sortie officielle. Pour être juste, des retards se produisent au début de chaque année, mais le bon sens dit que ce n’est que le début en ce qui concerne 2021.

Je ne pense pas que cette année sera complètement stérile, mais jetez simplement un coup d’œil au calendrier de sortie que nous avons ici Pousser le carré, ça a déjà l’air un peu rugueux. Au-delà de mars, les choses deviennent particulièrement vagues et il est difficile de ne pas lever un sourcil en direction de blockbusters comme God of War Ragnarok. Dans une certaine mesure, on a l’impression que tout est en suspens, et sans événements de jeu dédiés en vue, vous commencez à vous demander si les éditeurs hésiteront à faire des promesses sur les projets à venir.

Avec tout cela à l’esprit, je pense que 2021 représente une excellente occasion de jeter un regard long et approfondi sur votre backlog de jeu. C’est l’année pour enfin ouvrir cette copie de Dragon Quest XI et se familiariser avec une aventure qui vous prendra 100 heures. Tous ces jeux du monde ouvert que vous venez de laisser pourrir alors qu’ils s’empilaient les uns sur les autres? Suivez mon conseil et restez coincé. Démarrez-les maintenant et vous pourrez profiter pleinement du calme inévitable qui poivrera 2021.

Mais peut-être que je suis trop cynique. Nous avons récemment publié un sondage interrogeant nos lecteurs sur leurs jeux les plus attendus des 12 prochains mois, et c’est une liste de logiciels, certes empilée. Il est difficile de ne pas regarder cela et d’élargir les yeux à tous les grands jeux qui sont censés arriver bientôt: Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Kena: Bridge of Spirits, Persona 5 Strikers, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village … C’est une programmation très prometteuse, mais je ne peux m’empêcher de regarder la liste complète et d’exprimer une certaine inquiétude quant à la façon dont les choses vont se dérouler au fil de l’année.

En fin de compte, je pense que les prochains mois seront très révélateurs. Personnellement, je peux voir les retards arriver rapidement et rapidement, alors que les studios commencent à accepter le fait qu’ils n’atteindront jamais toutes les échéances qu’ils avaient prévues à l’époque où le monde était relativement normal. Ça va être une course cahoteuse.

Pensez-vous que d’autres retards arrivent? À quoi ressemble votre arriéré ces jours-ci? Commencez les choses dans la section commentaires ci-dessous.