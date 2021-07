Snyderverse : la Justice League se rendrait dans l’espace

Ligue de justice de Zack Snyder est allé de l’avant avec la séquence de la Cavalier qui a commencé en Batman contre Superman. Dans cette partie du film, vous pouvez voir l’avenir de la DC Univers étendu, où les forces de Darkseid envahi la Terre et Superman est venu sous l’influence du seigneur de guerre par le puissant Équation anti-vie. Batman, Cyborg, Flash, Mera, Joker et Deathstroke Ils sont le dernier espoir de l’humanité, mais ils sont pourchassés par Kal-El.

Le cinéaste a révélé certains aspects de l’intrigue qu’il avait préparée pour la poursuite de ce qui est maintenant connu sous le nom de Snyderverse. Une séquence dans le meilleur style du Seigneur des Anneaux avec une bataille entre les forces de l’humanité ajoutées aux Atlantes, aux Amazones et aux Corps des lanternes vertes contre les serviteurs de Darkseid Oui Lex Luthor Sauver la situation avec une bombe nucléaire fait partie de ce que le réalisateur avait en réserve pour ses fans.

La Justice League voyagerait dans l’espace dans le Snyderverse







Plus de détails? La Ligue des Justiciers Je voyagerais dans l’espace pour arriver à Apokolips, la planète de Darkseid et mettre fin à la menace interstellaire. C’est un aspect fondamental de la vision du cinéaste qui a toujours été clair que les héros de la Terre devaient tout risquer contre un ennemi aussi meurtrier que le seigneur de Apokolips.

Ce qui est certain, c’est que Warner Bros. rejeté les plans de la Snyderverse et il a déjà mis en branle une direction différente pour ses propriétés. Beaucoup pointent vers le film de Éclat comme l’endroit où le nouveau DC Univers étendu prendra forme. Sera-ce l’adieu à Ben Affleck et Henry Cavill en tant que Batman et Superman ?

Sur Internet, il y a un fort mouvement pour réinstaller le Snyderverse avec le hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Les fans sont organisés en campagnes synchronisées pour définir l’ordre comme sujet tendance et attirer l’attention des dirigeants de Warner Bros.