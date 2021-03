Snyder Cut: révélez le nombre de pièces qu’il contiendra, leurs titres et une nouvelle bande-annonce

Mars est le mois le plus attendu pour les fans de DC Comics et Zack Snyder, depuis sa coupe attendue de ‘Justice League’ se rapproche de sa libération. Il sera vu dans certains cinémas et sur le service de streaming HBO Max, qui pour le moment n’est pas disponible en Amérique latine, mais nous savons déjà comment les fans devraient faire pour ne pas rater le lancement mondial.

Au début, il a été dit que ce serait une mini-série en quatre parties, mais plus tard, ils ont confirmé que ce sera un film de 4 heures. Ce mercredi propre Snyder a révélé qu’il sera divisé en six chapitres, appelé: « Ne comptez pas dessus, Batman », « Age of Heroes », « Mère bien-aimée, fils bien-aimé », « Changer de machine / Changer de machine », « Tous les chevaux du roi » Oui ‘Quelque chose de plus sombre’.

Certains fans commencent à déduire ce que chacun d’eux sera par leurs noms, tels que « Age of Heroes », qui est une ligne que Wonder Woman dit à Bruce Wayne ou « Something Darker », qui appartient à la bande-annonce de la version de le film de 2017, celui qui a laissé la plupart des spectateurs mécontents. Ce jeudi, ils ont publié un nouvel aperçu de ce que sera la bande. Voir!

Le directeur s’est récemment entretenu avec Le Direct et laissé quelques détails supplémentaires: « Ce monde est conquis pour Darkseid dans son esprit … Il prépare non seulement la conquête de ce monde, mais probablement l’arme ultime de l’univers. Il ne se rend pas compte qu’il est sur le point d’affronter ces protecteurs très déterminés de la Terre. « .

La coupe de Zack Snyder de « Justice League » est prévue pour sa sortie officielle dans les salles et sur la plate-forme HBO Max le 18 mars, où il sera disponible en Amérique latine à partir de juin lorsque le streaming arrivera dans cette zone géographique, mais il y aura moyen de le voir le jour de l’ouverture et vous pouvez le voir en cliquant ici.