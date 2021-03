Snyder Cut relance le débat sur Batman avec Christian Bale et Michael Keaton sur Twitter

Justice League de Zack Snyder Les fans louant la performance de Ben Affleck en tant que Batman ont les fans de Christian Bale et Michael Keaton qui défendent leurs Batmen respectifs. La semaine dernière, le Snyder Cut a finalement été créé sur HBO Max après des années de campagne avec les fans de DC. Le film présentait davantage Affleck dans le rôle de Batman, qui comprend une scène avec le Joker de Jared Leto qui, selon beaucoup, est la meilleure partie de l’ensemble du film de quatre heures.

Avec autant de discussions sur les performances de Batfleck sur les réseaux sociaux, il y avait naturellement des comparaisons avec les autres. Homme chauve-souris acteurs. Ceci comprend Christian Bale, qui a mis la cape et le capuchon pendant trois mouvements avec La trilogie du chevalier noir. Avec une certaine Ligue de justice les fans déclarant que Batman d’Affleck est le meilleur de tous, les fans de Bale soutiennent que c’est toujours leur gars qui est le plus grand de tous les temps, Bruce Wayne.

« Ben Afflecks Batman est cool et tout sauf Christian Bale sera toujours la chèvre », un Chevalier noir le fan écrit.

Ben Afflecks Batman est cool et tout sauf Christian Bale sera toujours la chèvre pic.twitter.com/FO73YuCyX8 – Jason (@jasonnvargas) 22 mars 2021

« Christian Bale était un grand Batman », a déclaré un autre fan. « Il était un maître pour jouer des deux côtés de Bruce, à la fois la façade de playboy milliardaire qu’il a mise en public et l’âme torturée qu’il était vraiment en privé. Je ne crois pas que quiconque ait capturé cela aussi bien que lui. La plupart des acteurs de Batman étaient super tbh. «

Contestant les affirmations selon lesquelles la scène Snyder Cut d’Affleck et Leto était la plus grande interaction à l’écran entre Batmand et Joker de tous les temps, un autre fan a également tweeté: « Heath Ledger n’a pas dit à Christian Bale de battre le sh * t outta lui pour la scène d’interrogatoire pour que vous disiez cela. «

Heath Ledger n’a pas dit à Christian Bale de le battre pour la scène d’interrogatoire pour que vous disiez cela https://t.co/hwDVxNzHqb – 𝕲𝖔𝖙𝖍 𝕾𝖕𝖎𝖉𝖊𝖗-𝕸𝖆𝖓 🕸 ☂︎ (@tinyspiderlegs) 19 mars 2021

Pendant ce temps, les fans de Tim Burton Homme chauve-souris et Le retour de Batman rappellent à tout le monde de ne pas oublier Michael Keaton. Un fan écrit: « La discussion sur le » meilleur Batman « se reproduit et je ne peux pas comprendre pourquoi parce que tout le monde sait que Michael Keaton était le meilleur Batman. »

La discussion sur le « meilleur Batman » se reproduit et je ne comprends pas pourquoi parce que tout le monde sait que Michael Keaton était le meilleur Batman. pic.twitter.com/OoWXcry7sX – Amie Whatserface (@AmieWohrer) 22 mars 2021

« Vous pouvez avoir Christian Bale, Ben Affleck, Val Kilmer et George Clooney. Michael Keaton était le meilleur #Batman », dit un autre.

Vous pouvez avoir Christian Bale, Ben Affleck, Val Kilmer et George Clooney. Michael Keaton était le meilleur #Homme chauve-sourispic.twitter.com/Pbk595SJcH – Cassie (@CapriciousCas) 22 mars 2021

Un fan se demande simplement: « Imaginez comme un Batman qui n’est pas Michael Keaton. »

Imaginez aimer un Batman qui n’est pas Michael Keaton – Vanessinator ???? T-80085 (@ilovejohnkimble) 18 mars 2021

Heureusement pour les fans de Keaton, ils n’ont pas encore vu le dernier de leur Batman préféré. L’acteur sera de retour pour reprendre le rôle dans Le flash film avec Ben Affleck revenant également comme son incarnation du chevalier noir. Rien n’indique que Bale fera partie du film, donc ses fans devront s’en tenir à le revisiter La trilogie du chevalier noir pour le moment. Le flash devrait être publié le 4 novembre 2022.

De nombreux fans de Batfleck ont ​​également appelé à ce que Ben Affleck et Jared Leto reçoivent leur propre film Batman vs Joker, basé sur leur scène dans le Snyder Cut. Pour le moment, il n’y a pas de projet chez Warner Bros.pour que Zack Snyder fasse d’autres films DC, mais les fans tentent de changer cela avec une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux pour #RestoreTheSnyderVerse. Cela a fonctionné pour la sortie du Snyder Cut, donc ça ne fait pas de mal d’essayer. Avec la nouvelle scène avec Affleck et Leto, Justice League de Zack Snyder est maintenant diffusé sur HBO Max.

Pas vous les gars qui vous disputez pour Affleck et Bale, bien le meilleur Batman! Quand nous savons tous que c’était MICHAEL KEATON! POINT FINAL! @MichaelKeaton#Homme chauve-sourispic.twitter.com/fwwroQZbTJ – Maman rave (@bubblewrappe) 22 mars 2021

Meilleur Bruce Wayne – Christian Bale

Meilleur Batman – Michael Keaton – Emwun Garand (@EmwunGarand) 22 mars 2021

Michael Keaton> Ben Affleck> Christian Bale. Combattez-moi https://t.co/vPZyvvXAx4 – Glen Longwell (@ GlenLongwell89) 22 mars 2021

Christian Bale était le meilleur Batman suivi de Michael Keaton. J’adore Ben Affleck mais je ne peux pas nier que Batman de Christian était tout – Gabriel Quinney (@ GabrielQuinne16) 22 mars 2021

Outre Christian Bale, Michael Keaton était un meilleur Batman qu’Affleck. Affleck est incroyable à jouer aux ordures du sud, donc lui-même. Rien de mal à cela, The Town était un film génial. – Mitchell Cumstein (@ MitchellCumste2) 22 mars 2021

Christian est le Batman pour moi haut la main même Michael Keaton Batman était gentil https://t.co/S8y1qWMvDd – Hoodkage🐐 (@FlemingsNivek) 22 mars 2021

