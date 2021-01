Snowtopia: Ski Resort Tycoon est maintenant disponible sur Steam Early Access

Préparez-vous à démarrer dans une nouvelle entreprise passionnante en tant que Snowtopia: station de ski Tycoon entre dans Vapeur Accès anticipé. Dans ce magnat, les joueurs travailleront pour créer la meilleure station de ski du marché. C’est un jeu sur le développement, le bon sens des affaires et une planification minutieuse. Les joueurs qui aiment les titres de simulation apprécieront cette opportunité commerciale unique.

Snowtopia: Ski Resort Tycoon vient du développeur TeaForTwo Games et ils sont heureux d’annoncer leur nouveau titre. Les joueurs peuvent apporter la joie des stations de ski dans le confort de leur maison en apportant la montagne au public PC. Construisez un complexe, remplissez-le de tout le nécessaire et préparez-vous à dévaler les pentes dans une fantastique aventure commerciale.

Ce titre permet aux joueurs de construire une station de ski. Cela signifie planifier les montagnes, fournir les remontées mécaniques et satisfaire les skieurs avec de nouvelles pistes et options. Snowtopia: station de ski Tycoon est un lieu où les joueurs peuvent construire, skier et se détendre dans le monde de Snowtopia où tout le monde est le bienvenu et tout le monde skie.

Construisez une station de ski qui fera sourire les skieurs de haut en bas. Les joueurs doivent planifier toutes leurs pistes à flanc de montagne, et le jeu fournit des outils utiles et faciles à utiliser pour le faire. Il existe 11 types de remontées mécaniques dans le jeu et de nombreuses options pour grimper les hauteurs.

Ce jeu a des skieurs de tous types. Avec un total de 12 profils de clients, les joueurs devront équilibrer leur station de ski avec les besoins de la communauté.

Certains amateurs de ski aiment passer du temps dans la nature tandis que d’autres recherchent une course à grande vitesse. Équilibrez les pistes pour faire de Snowtopia la meilleure station de ski pour tous.

Une fois que la station de ski sera opérationnelle, les joueurs auront la possibilité de s’asseoir et de profiter de leur travail. Regardez les skieurs virtuels se frayer un chemin à travers chaque piste et savourez une bonne boisson chaude tout en regardant le flanc frais de la montagne.

Ce jeu est axé sur la relaxation, le plaisir et la pratique de bonnes compétences en affaires. Les joueurs sont priés de prendre leur temps plutôt que de se précipiter vers le titre, et de consacrer un peu plus d’efforts à rendre le parc personnel et efficace.

Ce titre est idéal pour un public de tous âges. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer la page Steam du jeu et le site Web des développeurs.

Snowtopia: station de ski Tycoon est disponible sur Steam Early Access dès maintenant pour 24,99 €. Les développeurs ont l’intention de continuer leur travail sur le titre pendant cette période d’accès anticipé.