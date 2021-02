SnowRunner Saison 3: Localiser et livrer est maintenant disponible et présente de nombreux nouveaux contenus

SnowRunner a été une expérience de simulation de camion hors route incroyablement immersive qui place les conducteurs à travers de nombreux obstacles et défis. Des routes glacées aux pentes dangereuses, il y a beaucoup à affronter si vous êtes prêt pour des sensations intimidantes qui pousseront même les conducteurs les plus expérimentés à leurs limites.

Ce simulateur de camionnage a continué à recevoir des mises à jour depuis son lancement initial en avril 2020. En fait, la saison 3 Locate and Deliver est maintenant disponible pour les joueurs qui reviennent intéressés par un nouveau contenu qui, sur papier, vaut certainement la peine d’être examiné.

Deux ajouts majeurs sont de nouvelles cartes de Grainwoods River et Black Badger Lake, au cœur du Wisconsin. Ils disposent tous deux de plus de 4 kilomètres de terrains illimités à explorer. La diversité des paysages devrait vous tenir occupé quels que soient les nouveaux défis que vous rencontrez, à l’exception de grandes récompenses.

La nouvelle mission disponible actuellement pour les joueurs consiste à remettre en service une station de chargement de train. Des remorques de groupe électrogène spéciales seront nécessaires pour accomplir cette tâche, mais ce n’est pas aussi simple que de les déposer près d’installations inactives.

Comme l’offre est limitée, les joueurs doivent être pointilleux sur les installations qu’ils activent pour restaurer complètement l’alimentation. Comme les nouvelles cartes précédentes, il y aura des obstacles à surmonter comme des rivières qui coulent, de la boue et plus encore.

Il y a plus d’excitation dans la saison 3 grâce à trois nouveaux véhicules, dont le BOAR 45318, le Pacific P512 PF et l’International PayStar Twin Steer. Les accompagnements sont de nouveaux skins de véhicules. C’est un excellent moyen de personnaliser vos sorties avant de vous lancer sur les sentiers et d’accepter des concerts.

Enfin, de nombreuses améliorations ont été apportées aux bogues afin que les nouveaux joueurs et les anciens joueurs aient des expériences de camionnage plus optimales à espérer. SnowRunner continue juste de s’améliorer.

Il a également réussi à maintenir son élan après le lancement grâce à la capacité de Sabre Interactive à apporter du nouveau contenu au bon moment. Qu’il s’agisse de nouveaux véhicules ou de nouveaux défis, il y a toujours des mises à jour passionnantes à surveiller et j’espère que cela restera vrai jusqu’en 2021.

Juste au moment où vous pensez avoir tout conduit et poussé vos compétences de camionnage à toutes les hauteurs, une mise à jour majeure est lancée pour vous garder investi dans l’incroyable authenticité du camionnage qui a été pleinement exposée depuis son lancement.

SnowRunner est l’un des meilleurs simulateurs de camionnage que vous puissiez trouver aujourd’hui. Les mises à jour le maintiennent certainement sous les projecteurs comme il le mérite à juste titre.