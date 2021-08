SnowRunner brûle du caoutchouc avec le pass massif de l’année 2 sur PS4

Si vous n’en avez pas encore assez de SnowRunner, Sabre Interactive lance son passe de l’année 2, qui démarre avec la saison 5 : Build and Dispatch à partir du 9 septembre. Dans ce nouvel add-on sur le thème de l’été, vous travaillerez en Russie pour restaurer et reconstruire une usine Tatra – en débloquant bien sûr deux nouveaux camions tchèques : le Tatra Force et le Tatra Phoenix. Ne vous inquiétez pas si vous ne prévoyez pas de cracher pour le contenu : tout le monde aura accès gratuitement à de nouveaux skins et autocollants.

De toute évidence, ce n’est que le début du Pass Année 2, avec de futures mises à jour vous emmenant dans un établissement forestier américain et introduisant des activités sportives tout-terrain. Si tout cela ne suffisait pas, la mise à jour finale du deuxième Season Pass comprendra une toute nouvelle région, des véhicules et des activités dans le cadre de « l’extension la plus ambitieuse à ce jour ».

Pendant ce temps, le développeur ajoutera du contenu gratuit pour tout le monde, y compris New Game +, le mode immersif et enfin le jeu croisé pour tout le monde. Cela ressemble à beaucoup de choses à croquer, donc si vous n’êtes pas encore fatigué de conduire de grosses plates-formes par mauvais temps – eh bien, vous allez probablement vouloir prendre ça, hein?