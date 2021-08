Snowpiercer Saison 4: Date de sortie, distribution et bande-annonce

Décrivant la série à succès, Netflix a déclaré: « La Terre a gelé et les derniers humains survivants vivent dans un train géant faisant le tour du monde, luttant pour coexister au milieu de l’équilibre délicat à bord. »

Cette série de science-fiction post-apocalyptique met en vedette Daveed Diggs (Black-ish, Velvet Buzzsaw), Iddo Goldberg (Peaky Blinders, journal secret d’une call-girl) et Mickey Summer (Soleil d’hiver bas, la réparation), nous nous attendrions donc à voir ces trois-là dans toute nouvelle série.

Diggs dépeint Andre Layton, un personnage introverti qui passe ses journées à s’occuper de sa cage de rats. Il survit à peine aux conditions de claustrophobie à bord du train et se retrouve à contrecœur dans la résolution d’un meurtre. Layton découvre alors le mystère entourant un autre personnage, M. Wilford (Sean Bean), qui tente alors de protéger son identité. Layton mène la révolution à bord.

Goldberg incarne Bennet Knox, qui, en tant que l’un des ingénieurs originaux qui a conçu le train, connaît certains des secrets les plus profonds de Snowpiercer.

Et Summer joue Bess Till, qui fait partie de la force de sécurité du train. Comme Layton, elle se retrouve au centre d’un mystère qui bouleverse le délicat statu quo du train et devient plus tard une partie de la révolution de Layton. Dans la saison 2, Till est promu Train Detective par Layton.