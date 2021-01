Snowpiercer: Regardez la nouvelle bande-annonce de la saison deux

Bien que faisant partie d’un sous-genre fictif qui est trop banal à l’heure actuelle (la dystopie post-apocalyptique), « Snowpiercer«il a réussi à capter son public grâce à la manière particulière dont se déroule son intrigue, ses principaux décors étant les intérieurs d’un immense train qui abrite les derniers résidus de la société humaine.

La nouvelle saison de la série introduira de nouveaux personnages encore plus complexes et intéressants qui parviendront à modifier la dynamique de puissance entre la révolution des passagers derrière et ceux privilégiés qui restent devant la locomotive.

La série est inspirée du film du réalisateur sud-coréen Bong joon-ho, qui à son tour est basé sur un roman graphique d’origine française. Sept ans après que le monde soit devenu une friche gelée et inhabitable, un énorme train sillonne des voies qui encerclent la planète entière.

À l’intérieur, les habitants des voitures en face vivent dans le luxe et le privilège, tandis que ceux qui sont derrière souffrent de la faim et de l’oppression, ce qui les conduit à organiser une rébellion qui cherche à rendre une certaine dignité en tant qu’êtres humains. La nouvelle saison mettra en vedette l’arrivée de Sean Bean, qui donnera vie au mythique et charismatique (apparemment) M. Wilford, l’architecte de cette société.

Il n’arrivera pas seul, car il a l’aide de Alexandra, la fille supposément décédée de Mélanie (Jennifer Connelly). Layton et leur révolution commence à peine à s’installer et avec l’arrivée de ces nouveaux personnages, ils doivent montrer qu’ils sont capables d’affronter la tyrannie à laquelle ils ont été soumis.

Dans États Unis, la série diffusera ses nouveaux épisodes le 25 janvier sous le signal de TNT. Netflix Il a actuellement les droits de distribution, il est donc prévu que sous peu, les épisodes apparaîtront sur la plate-forme chaque semaine comme la saison précédente.