Snowpiercer: Jennifer Connelly sur le développement de son personnage

« Snowpiercer« Il n’a peut-être pas les niveaux d’audience explosifs que de nombreuses productions similaires ont présenté depuis sa création, mais son approbation pour une nouvelle saison quelques jours à peine avant la première de la deuxième est une indication que cette production de TNT a beaucoup à offrir aux fans de science-fiction et d’histoires post-apocalyptiques.

L’actrice gagnante oscar Jennifer Connelly a offert quelques mots sur ce que son personnage dans cette deuxième saison. La série suit les passagers d’un énorme train qui parcourt des pistes sans fin autour de la planète après qu’un cataclysme a tout gelé sur son passage.

Connelly pièces Mélanie Cavill, la ‘Voix du train ‘. Dans la première saison, elle est présentée comme une figure d’autorité chargée de garder les passagers à leur place. Alors que les voitures à l’avant jouissent d’une vie de luxe et de privilèges, celles qui sont derrière doivent vivre dans la misère et soi-disant «reconnaissantes» d’avoir eu l’opportunité de celles-ci à bord.

« Le personnage avec lequel nous avons passé du temps dans l’épisode six de la deuxième saison est une femme très différente de celle à laquelle on nous a présenté ou qu’elle se présente ainsi au début de la première saison », a-t-il commenté. Connelly lors d’une discussion récente avec Variety.

L’actrice précise que son personnage n’est pas de ceux qui se sont proposés dans le rôle de leader, puisque son rôle d’origine était celui d’un ingénieur et qu’il cherchait à protéger l’humanité et son domaine scientifique. «Je pense que c’est un voyage vraiment intéressant et j’ai apprécié le processus d’obtention de ce personnage, qui a différentes couches de façades verticales et elle les enlève une par une.

L’actrice assure que, dans son développement, Mélanie C’est un personnage qui se sent coupable de la manière dont elle a été forcée de maintenir un ordre établi qu’elle a dû défendre dans ses fonctions et qui est consciente de la responsabilité acquise.

Connelly révèle qu’il a travaillé très étroitement avec Graeme Manson, showrunner de la série, pour comprendre l’identité de son personnage. « Graeme cela ne m’a pas jeté de courbes majeures. Nous discutons au lieu de dire explicitement quelles sont les choses qui pourraient venir.

L’actrice estime qu’il était plus important de définir l’identité de Mélanie avant même de penser à ce qui se passera plus tard dans l’histoire. « Snowpiercer« Présente ses épisodes chaque semaine via Netflix.