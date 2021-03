« Snowpiercer 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Layton ait mené une révolution et découvert l’existence d’un deuxième train, dans la deuxième saison de « Snowpiercer« Big Alice est maintenant attachée au train principal, et M. Wilford se prépare à reprendre le contrôle, mais Mel et Layton hatch prévoient de le tenir à distance.

Bien que Layton orchestre une contre-attaque pour récupérer Melanie et parvienne à franchir la ligne, qui est maintenant à la frontière entre les deux trains, Wilford envoie Ice Cream Bob pour le faire reculer lui et ses hommes. De plus, Mel retrouve sa fille Alex, qui ne veut rien savoir de sa mère.

En guise de punition pour la révolte, Wilford veut laisser derrière lui « Snowpiercer», Mais il réalise le contraire: les deux trains ne font plus qu’un grâce à l’explosif que Mélanie a placé à la jonction des machines.

Big Alice dirige le Snowpiercer sur une nouvelle route pleine de dangers. Pendant ce temps, Mélanie se prépare pour une mission qui consiste à quitter le train et à compromettre le sort de chacun. Lorsque Mel arrive à la station de recherche, il lutte pour survivre en attendant son sauvetage, mais le train est retardé et il n’a aucun contact avec la mère d’Alex.

Mel et Layton aspirent à une vie en dehors du train (Photo: TNT / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «SNOWPIERCER»?

Après la trahison d’Audrey, les expériences avec Josie et l’isolement de Layton à Abono, Wilford prend le contrôle du train, emprisonne Alex dans une cellule et offre à Ruth un nouveau poste, mais elle le rejette et finit là-haut. Section Layton. Une fois ensemble et avec des nouvelles de Mel, ils commencent à planifier leur évasion.

Après leur évasion, ils parviennent à s’emparer des deux moteurs, prennent un virage pour rejoindre Mélanie et réduisent la vitesse du Snowpiercer. Cependant, Wilford remarque que quelque chose ne va pas et envoie ses hommes arrêter les plans des émeutiers. Pendant ce temps, Mel essaie de prendre le train.

Quand Alex voit sa mère à travers l’une des fenêtres, il essaie de convaincre Wilford de revenir la chercher, mais l’homme perd le contrôle et la gifle, en réponse, Alex sort la lame qui était cachée dans sa bouche et lui coupe le cou.

Alors que Layton et son équipe organisent tout pour avoir un train pirate de dix voitures, Wilford envoie Josie casser le moteur de la locomotive de Ben, mais au lieu de cela, le survivant brise le toit de l’aquarium et permet aux rebelles de s’échapper.

Quand Layton et Alex arrivent à la station de recherche, ils ne peuvent pas trouver Melanie, apparemment elle a épuisé ses ressources et pour protéger les unités de données, elle a réduit l’énergie au minimum, c’est-à-dire qu’elle a sacrifié pour que les autres trouvent toutes les zones chaudes qui émergent. dans le monde gelé.

Que fera Wilford pour récupérer son train? (Photo: TNT / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «SNOWPIERCER 2» POUR LA SAISON 3?

Dans une interview avec TVLine, la productrice exécutive Becky Clements de Tomorrow Studios a parlé du destin de Melanie, du nouvel ordre mondial des trains et de la saison trois. « Je ne sais pas si je vais déclarer officiellement qu’elle est » perdue « , mais je ne sais pas si elle est vivante », a-t-il déclaré à propos de Mel.

En outre, il a assuré que «le changement climatique est quelque chose dont Graeme est toujours en train de discuter, et c’est une question si forte que nous avons tous des sentiments très forts. Mais c’est aussi une question difficile, car elle peut paralyser les gens: tout le monde veut aider, beaucoup ne savent pas quoi faire, mais c’est dans l’esprit de tout le monde ».

«Nous devons rappeler aux gens que nous devons prendre soin de notre Terre et à quel point le moment dans lequel nous nous trouvons est fragile. Cela en fait partie. Mais aussi, [el clima trae] l’idée d’espoir. Nous sommes des organismes qui font partie de quelque chose de plus grand, et la possibilité que la Terre puisse se réparer est encourageante », a-t-il ajouté.

À propos de la troisième tranche de « Snowpiercer»Il a avancé:« Il y aura des poursuites, mais ce ne sera pas la saison complète. Nous avons certainement beaucoup de récits en cours. Il y a de la survie, c’est [lo que le pasó a] Mélanie, il y a une enquête dans le train, il y a l’objectif final…. «