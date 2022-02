Snow Bros. Special : le jeu d’arcade remasterisé arrive sur Nintendo Switch

L’une des franchises d’arcade les plus populaires des années 1990 est sur le point de revenir en 2022. » Spécial Snow Bros. »sortira exclusivement pour Changer et ramènera le couple de bonhommes de neige Nick et Tom dans une aventure de plateforme pleine d’action pour sauver des princesses des griffes d’ennemis démons. Le jeu sera développé par Jeux CRT et l’éditeur Daweon Media Game Lab. De plus, le jeu aura une édition physique qui sera accessible à tous, distribuée par Jeux de la rivière claire.

Sans avoir de date de sortie, « Snow Bros. Special » aura une version physique avec une copie du jeu, un porte-clés, un livre d’art, un livret d’instructions, un CD avec la bande originale, un jeu d’autocollants avec tous les personnages et ennemis et quelques peluches du couple principal du jeu. Le communiqué de CRT Games explique le travail de renouvellement de la franchise des traditionnelles »petites machines ».

« 30 ans plus tard, il était temps que les héros Nick et Tom reviennent dans une interprétation moderne avec le titre » Spécial Snow Bros. » Arrive sur Nintendo Switch plus tard cette année. »Spécial » a hérité du beau design et de la convivialité de la version arcade originale, mais a été mis à jour pour le rendre encore plus amusant », le producteur a également ajouté que le titre aura le mode coopératif local pour deux joueurs, tout comme le premier opus. .

Vous pourriez également être intéressé par : 4 incroyables jeux coopératifs idéaux pour s’amuser en couple.

Cette nouvelle remasterisation du jeu original, développée en son temps par Toaplan, conserve le même style graphique du premier titre, mais présente certaines améliorations comme un ratio d’écran rectangulaire adapté aux appareils modernes. Le jeu a également d’autres nouveautés, comme le »Défi Monstre », un nouveau mode de jeu dans lequel nous pouvons entrer dans la peau des ennemis au lieu de jouer avec la paire de frères déjà classique. Ce nouveau mode de jeu sera intégré à l’édition physique de » Spécial Snow Bros. »tandis que ceux qui achètent le jeu dans son format numérique devront l’acheter en tant que DLC séparé.

Le jeu d’arcade classique revient après plus de 30 ans, car depuis ses débuts dans l’arcade, ce duo légendaire qui a connu son apogée dans les années 90 n’a plus jamais entendu parler, venant plus tard sur des plateformes telles que le NDA et la lecteur sega méga. Bien qu’il n’ait pas de date de sortie, « Snow Bros. Special » arrivera en 2022 sur Nintendo Switch.