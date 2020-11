Snoop Dogg, Xzibit, DJ Quik et plus se réunissent en studio

Avec son prochain album « Take It From AG » qui devrait débarquer en décembre, Snoop Dogg s’est assuré d’appeler d’autres icônes de la côte ouest.

Il n’y a pas longtemps, Snoop Dogg est venu et a annoncé un autre tout nouvel album studio, confirmant que son prochain Prenez-le d’AG devrait arriver à un moment donné en décembre. Bien que d’autres détails restent relativement discrets, il est clair que Snoop a travaillé dur pour mettre celui-ci en place, se rendant sur Instagram pour documenter certaines des sessions de studio en cours. Et à première vue, cela a été une réunion ininterrompue de visages familiers et de collaborateurs de longue date, qui portent tous le titre de légende de la côte ouest. Scott Legato / Getty Images À première vue, le récent voyage en studio de Snoop à Long Beach l’a trouvé traversant la route sans pénurie de gros frappeurs, y compris, mais pas exclusivement, DJ Quik, Too € hort, King T, The DOC lui-même et Xzibit. Bien qu’il ne soit pas clair si la session a produit de la musique destinée à Prenez-le d’AG, peut-être verrons-nous Big Snoop canaliser Big Sean et aligner une coupe de groupe de style « West Coast Cypher ». Quel que soit le résultat, c’est excitant de voir Snoop rester proche de certains des artistes qu’il a imaginés. Et qui sait, s’il va aussi loin dans le passé, nous verrons peut-être même une production du Dr Dre lorsque le projet sera lancé. Découvrez le tour d’horizon des photos de studio de ce qui semblait être une rencontre assez animée des esprits. Peut-être que nous aurons une meilleure idée de ce que Snoop a préparé quand il décidera de partager plus de détails sur la tracklist. En attendant, montrez un peu d’amour à la côte ouest, unie et plus forte que jamais. Pensez-vous que Snoop Dogg ramène les choses à ses racines est exactement ce que le médecin a ordonné?