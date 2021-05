Snoop Dogg veut se produire au prochain spectacle de mi-temps du Super Bowl avec quelques grands noms

Xiaomi Trottinette XIAOMI Pro2 FR Mi Electric S

Déplacez-vous en toute liberté avec la Trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Pro2 FR. Parfaite pour la ville, elle dispose d'un moteur puissant qui vous fera gagner du temps. Bougez comme vous le voulez Choisissez la mobilité avec la Trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Pro2 FR. Facile à utiliser, elle se déplie en seulement 3 secondes. Sur la route, vous apprécierez ses pneus antidérapants et ses amortisseurs. Ses roues 8,5 pouces vous garantiront stabilité et adhérence, même sur les sols mouillés ou en mauvais état. Pour vous permettre d'accélérer à votre guise, la Trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Pro2 FR est équipée d'un moteur à courant continu 300W. Vous apprécierez l'énergie et la puissance qu'il vous confèrera à côté des voitures. Grâce au régulateur de vitesse, vous maintiendrez facilement votre allure sans subir les accélérations. Technologie et sécurité Le système de récupération d'énergie cinétique, prisé dans le milieu automobile, permet un recyclage de l'énergie libérée lors des longs freinages pour alimenter la Trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Pro2 FR et soutenir les batteries. Celles-ci se distinguent par leur haute qualité et garantissent une autonomie allant jusqu'à 45 km. Vous roulerez en toute sécurité grâce au double système de freinage dont dispose la Trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Pro2 FR. Vous pourrez également la connecter à votre smartphone via l'application Mi Home pour suivre vo