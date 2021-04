Snoop Dogg surprend avec l’annonce d’un nouvel album

Snoop Dogg a surpris ses followers après avoir annoncé le lancement de son nouvel album studio, qui s’intitulera « Depuis Tha Streets 2 Tha Suites», Ont annoncé via leurs réseaux sociaux que demain (vendredi 2 avril) procédera au lancement du premier single de cette production.

Ce nouvel album de Snoop Dogg sera la suite de sa dernière production en 2019 sous le nom de « I Wanna Thank Me ». Selon sa publication sur Instagram, son nouveau single s’intitulera «Roaches In My Ashtray».

Dogg aurait été actif ces derniers mois. Il a récemment sorti la chanson « CEO » dans laquelle le rappeur fait une vive réflexion sur son succès dans l’industrie de la musique. Le rappeur aurait également surpris ses followers après une collaboration inattendue liée aux représentants de la musique régionale mexicaine.

Snoop Dogg n’est pas étranger à la musique de groupe, se présentant via Instagram comme un grand fan du genre pendant son temps libre. À l’été 2020, il créerait la chanson « What a Curse » avec le MS Band, avec qui il prévoyait de faire une tournée jusqu’à présent reportée en raison de la pandémie.

En raison du fait que la situation avec le Covid-19 ne présente toujours pas beaucoup d’améliorations, Snoop Dogg a vu le besoin de reporter sa tournée « I Wanna Thank Me Tour », qui avait prévu des dates cet été en Angleterre, et en Irlande, donc , il reporterait sa visite en Europe à l’année 2022.