Au cours d’une interview au Breakfast Club, Snoop Dogg réfléchit au fait d’avoir vu Jay-Z glisser et écrire «Still DRE»

Snoop Dogg existe depuis près de trente ans, offrant une musique de qualité et ne manquant pas de contes légendaires. Maintenant, actuellement assis sur dix-sept albums studio, le Doggfather est devenu l’un des conteurs les plus sages du hip-hop. Aujourd’hui, Snoop a pris un moment pour s’asseoir avec The Breakfast Club pendant près d’une heure, et il n’a pas fallu longtemps pour que les gemmes commencent à tomber – en particulier pour ceux qui apprécient l’héritage du Dr Dre, Jay-Z et la dynastie Death Row. Bennett Raglin / Getty Images Historien qu’il est, Snoop Dogg ne tarde pas à aborder son histoire sur Death Row Records, en particulier en brisant l’influence qu’il a eue sur la côte Est – sans parler de la pression qu’il a exercée. “Quand Death Row est arrivé, c’était comme putain, ils ne l’ont jamais entendu comme ça, ” explique Snoop. “Peut-être que nous devons retourner en classeet étudie un peu ce qu’ils font. Parce que si vous regardez les prochains albums qui sont sortis, ils sonnaient un peu comme Death Row. Des échantillons, de la vieille école de gangsta. Mais c’est ça le hip-hop! Nous avons emprunté à vous, donc c’est juste que vous sortiez et que vous m’empruntiez du sucre. “ “Moi et le DOC, l’un des plus grands écrivains du hip-hop, nous écrivons cette chanson, luttant avec ce rythme”, commence Snoop. “On ne peut pas trouver de la merde, c’est comme le quatrième jour. N *** a Dr. Dre vole un *** a de New York à LA Nous sommes tous en studio. Trente minutes plus tard, le n *** a C’est fait. Il a écrit Dre shit and my shit, et c’était impeccable. DOC et moi étions comme …Eh bien, on dirait que ce n *** nous a surpassé sur celui-ci, alors nous allons prendre la banquette arrière et je vais l’accepter. C’était “Still DRE” et c’était Jay-Z et il a écrit toute la putain de chanson. “ Maintenant qu’il fait toujours ce qu’il y a de mieux pour la chanson, Snoop précise que la fierté n’est pas un facteur. “Si votre stylo peut surpasser le mien pour la chanson, je ne vais pas vous détester”, dit-il. “Je vais te féliciter! Et puis je vais retourner à la planche à dessin et essayer de te surpasser. C’est ce que ce truc hip-hop a été.”