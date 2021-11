Snoop Dogg pense que les rappeurs méritent le même respect que le rock

Avec près de 30 ans d’expérience dans la musique, Snoop Dogg est à ce jour l’une des voix les plus vénérées et les plus représentatives du rap américain, il n’est donc pas surprenant de sa position ferme sur le rôle que ce genre représente dans l’industrie. mérite le même respect que les icônes du rock et du métal reçoivent au quotidien.

La cinquantaine, Snoop Dogg a abordé ce sujet lors d’un récent épisode du podcast « Rolling Stone Music Now », qui est apparu après avoir partagé quelques mots sur la mort de Tupac et The Notorious BIG dans les années 1990.

Dogg souligne qu’il n’y a pas encore trop de vieux rappeurs car il considère que ce genre de musique est relativement encore à ses balbutiements. Cependant, l’interprète souligne que les icônes du rock et du métal n’ont pas été limitées par leur âge, donc leurs homologues du rap ne devraient pas non plus rencontrer cette limitation.

« Ils ne limitent pas les Rolling Stones. Ils ne limitent pas les autres groupes qui le font en dehors de notre sexe. Vous avez des rappeurs dans le Rock and Roll Hall of Fame, vous n’avez pas de putains de rockeurs dans le Rap Hall of Fame « , a commenté Snoop.

Ralentissez un peu et commencez à respecter notre nom et à nous respecter pour qui nous sommes.

Snoop Dogg a continué à présenter des commentaires positifs sur le travail de ses pairs alternatifs : « Nous aimons leur musique, nous les aimons, nous les respectons, nous venons les soutenir, nous chantons leur musique. Nous devrions donner ce même amour au hip-hop parce que nous créons quelque chose qui durera pour toujours, c’est générationnel ».

Les commentaires de Snoop Dogg ont été faits le même jour que le légendaire rappeur et producteur de musique a présenté un nouveau single sous le nom de « Murder Music », qui présente les collaborations de Benny The Butcher, Jadakiss et Bust Rhymes. La chanson provient de « The Algorithim », le nouvel album studio de Dogg et de son supergroupe « Mount Westmore ».