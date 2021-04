Snoop Dogg joue dans la bande-annonce de «  Domino: Battle of the Bones  »

La nouvelle bande-annonce pour ‘Domino: Bataille des os’ faite par Snoop Dogg, qui se concentre sur un tournoi chaotique, en plus de montrer une approche satirique du monde des tournois de dominos clandestins.

Le film est réalisé par l’ancien basketteur, Baron Davis en collaboration avec Steven V. Vasquez Jr Oui Carl Reid.







Après avoir annoncé la date de sortie du prochain film, la bande-annonce officielle de ‘Domino: Battle of the Bones’ a été partagée avec la présence de Snoop Dogg et de l’acteur, David Arquette, en se concentrant sur un groupe de concurrents alors qu’ils participent à un tournoi de dominos passionnant.

Le synopsis officiel du film révèle: «Un champion de dominos de Compton en déclin fait appel à son petit-fils blanc et savant pour l’aider à gagner un tournoi riche en histoires alors qu’il espère récupérer sa gloire passée.

« Domino: Battle of the Bones » prépare son arrivée dans certains théâtres le 11 juin 2021.