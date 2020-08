Snoop Dogg montre son amour à Eminem après avoir offensé ses fans en disant qu’il ne fait pas sa liste des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps.

Il n’y a aucun moyen de contourner ce fait. Eminem et Snoop Dogg sont tous deux des légendes absolues. Dans tous les sens du terme. Ils ont ouvert la voie à tant d’autres pour prospérer dans le secteur de la musique, influençant des millions d’artistes à travers le monde. Lors de sa récente apparition sur The Breakfast Club, Snoop Dogg a fait tourner les têtes en affirmant qu’Eminem ne figurait pas sur sa liste des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Il a nommé plusieurs personnes, dont KRS-One, Ice Cube, LL Cool J, et d’autres qui ont préséance sur la star de Detroit. “Il y a juste des connards comme dans les années 80 avec lesquels il ne peut pas baiser”, a déclaré Snoop. Après que le commentaire ait fait sensation sur les réseaux sociaux, Snoop a décidé que c’était le bon moment pour rappeler à tout le monde que lui et Em étaient frères. Il a partagé une photo d’eux jouant ensemble, montrant qu’il n’y a rien d’autre que de l’amour entre eux. «Slim shady wit soyeux slim», a écrit Snoop sur la photo, en le tapotant. “Gang gang.” Bien sûr, Snoop est conscient de la façon dont les gens ont exagéré ses commentaires. Sans écouter sa déclaration complète, vous penseriez peut-être que Snoop ombrage Em. Cependant, il a terminé en disant que le rappeur est en effet l’un des plus grands, il ne le place tout simplement pas si haut sur son palmarès personnel. “C’est un de mes coéquipiers, un de mes frères. Il a fait ça. Mais quand tu parles de ce hip-hop dont je ne peux pas vivre sans …” dit-il.