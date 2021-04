Snoop Dogg et D-Nice interprètent le remix de « No Plans For Love »

Le héros de Lockdown, D-Nice a partagé un nouveau remix de sa chanson « Pas de plans pour l’amour » avec Snoop Dogg; écoutez ci-dessous.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christian Bale surprend avec son nouveau look pour la bande Thor

Le célèbre DJ et ancien membre de Boogie Down Productions est occupé à divertir les gens depuis un an avec ses célèbres DJ sets virtuels.Club de quarantaine».

Parmi ceux qui se sont arrêtés à leurs concerts numériques figurent Barack et Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jay-Z, Rihanna, Drake, Joe Biden, Will Smith et même le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Il a remporté le prix de l’artiste de l’année lors de la remise des prixs NAACP Image Awards le mois dernier pour vos efforts.

Maintenant, le DJ, de son vrai nom Derrick Jones, a de nouveau sorti de la musique originale. Le mois dernier, il a sorti la version originale de «No Plans For Love», avec des spots invités de Ne-Yo et Kent Jones, et maintenant il a sorti un remix avec Snoop Dogg.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lil Nas X veut collaborer avec Rihanna et Bad Bunny sur un remix

Pendant ce temps, la nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de Quête mythique a été publié et présente Snoop Dogg.