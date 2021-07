Snoop Dogg et Banda MS se produisent ensemble pour la première fois

Depuis quelques mois, aux États-Unis, les premiers concerts ont déjà commencé en raison de la forte campagne de vaccination dans ce pays, alors, après un an d’attente, le MS Band et le légendaire rappeur Snoop Dogg pour Ils étaient enfin capables de monter sur scène ensemble pour réaliser leur collaboration.

Comme si l’année 2020 n’avait pas été assez étrange, en avril tout l’internet a pu profiter de « Qué Curse », une chanson dans laquelle Snoop Dogg joint sa voix au rythme du MS Band dans une ballade entraînante dans laquelle le rappeur sort des rimes douces dans leurs chœurs.

Ce week-end, le MS Band a organisé une présentation au Toyota Arena dans la communauté ontarienne, en Californie lorsque, à la surprise de ses fans, Snoop Dogg est monté sur scène au milieu de la présentation afin que les participants puissent enfin entendre « What a Curse » pour la première fois en direct, une rencontre qui devait initialement avoir lieu l’été dernier.

Avec ses longues tresses, ses lunettes noires, ses vêtements amples et soufflant de fortes bouffées de fumée de sa voix, Snoop Dogg, qui s’est déclaré un fervent admirateur de la musique du groupe à travers ses réseaux sociaux, est apparu de bonne humeur sur scène, pointant le micro « Je chante pour mon peuple. »

Après la présentation, Alan Ramírez, chanteur principal du MS Band, a partagé à travers ses réseaux sociaux son impression de cette rencontre : « Hier, j’ai vécu l’un des moments les plus étranges et les plus extraordinaires de ma vie, c’était le mélange de deux cultures musicalement parlant. , le concert de rêve, Snoop Dogg et Banda MS ».

La récente participation du MS Band fait partie du « Positivo Tour », la première tournée que le groupe mexicain a effectuée depuis le début de la pandémie au début de 2020. À travers les réseaux sociaux, Snoop Dogg s’est caractérisé en partageant son amour pour les régions Musique mexicaine, enregistrée récemment avec Lupillo Rivera.