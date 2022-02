Snoop Dogg est-il marié ? Faits sur sa femme Shante Broadus

Si vous vous êtes accroché au bord de votre siège avec enthousiasme pour attraper Snoop Dogg lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI au stade SoFi de Los Angeles, vous êtes loin d’être seul. Snoop apparaîtra aux côtés des artistes primés aux Grammy Awards Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar et Mary J. Blige pour ce qui est sûr d’être une performance qu’aucun de nous n’oubliera bientôt.

Comme c’est la nature humaine quand on pense à nos célébrités préférées, beaucoup de gens se souviendront de leurs plus beaux souvenirs des artistes, dont certains se sont probablement un peu estompés. Si c’est le cas, vous ne vous souvenez peut-être pas de Snoop et de la vie personnelle et des relations des autres.

Surtout avec tant de choses en ce moment sur le procès pour inconduite sexuelle intenté cette semaine contre le célèbre rappeur devant un tribunal fédéral de Los Angeles, le mariage de Snoop Dogg est celui sur lequel vous voudrez peut-être en savoir plus.

Le procès a été intenté par une femme non identifiée qui affirme avoir été « agressée, battue et forcée de pratiquer le sexe oral sur le rappeur » lors d’une visite en 2013 au studio où il tournait Double G News Network de Snoop Dogg. Elle allègue que Snoop Dogg est entré dans une salle de bain qu’elle utilisait et l’a agressée.

Jusqu’à présent, la seule réponse publique de Snoop Dogg a été une publication sur Instagram dans laquelle il écrivait : « La saison des chercheurs d’or est là, soyez prudent Nefews, gardez vos gardes. Et. gardez votre cercle petit. »

Snoop Dogg est-il toujours marié ?

Non seulement Snoop Dogg, 50 ans, est marié, mais lui et sa femme Shante Monique Broadus, également âgée de 50 ans, sont ensemble depuis ce qui semble être une éternité. Elle a soutenu son homme contre vents et marées – y compris les rumeurs de tricherie et les allégations d’agression sexuelle susmentionnées.

Qui est la femme de Snoop Dogg, Shante Monique Broadus ?

Shante Monique Broadus était la petite amie de Snoop Dogg au lycée. Ils sont ensemble depuis le tout début, bien avant que le rappeur n’ait d’énormes comptes bancaires pour correspondre à son énorme carrière.

Le couple s’est rencontré alors qu’ils étaient tous les deux étudiants à l’école secondaire polytechnique de Long Beach, alors qu’elle était encore Shante Taylor et qu’il était encore Calvin Cordozar Broadus Jr.. Ils se sont mariés le 14 juin 1997 à l’hôtel Ritz Carlton de Marina Del Rey, Californie.

Fait amusant : la mariée et le marié portaient du blanc.

Snoop Dogg et Shante Broadus sont apparus ensemble dans son émission de téléréalité pendant deux ans.

De 2007 à 2009, Snoop Dogg a eu sa propre émission de téléréalité appelée Snoop Dogg’s Father Hood, qui a été diffusée sur E !. L’émission, qui comportait le slogan « This Aint The Huxtables », a suivi le rappeur et sa famille, offrant aux fans une place au premier rang alors que le rappeur équilibrait sa carrière et sa paternité.

Bien qu’elle n’ait pas été dans tous les épisodes, Broadus a fait des apparitions ici et là, au cours desquelles nous avons appris que le nom secret de son mari pour elle est « Boo ». Oui, nous entendons aussi ce nom dans sa musique, qui peut être un terme affectueux pour honorer sa femme.

Il est également connu pour l’appeler « Boss Lady ».

Broadus était le manager de Snoop’s Dogg au début de sa carrière. Elle a ensuite fondé la société de gestion musicale Boss Lady Entertainment et a produit plusieurs films et projets télévisés au fil des ans. Le couple vend même des produits pour son entreprise sur son site Web, le Snoopermarket.

Broadus a une valeur nette estimée à 5 millions de dollars, tandis que la valeur nette de Snoop Dogg est estimée à 150 millions de dollars.

Snoop et Shante ont trois enfants ensemble – deux fils et une fille.

Le couple partage les fils Cordé, né en 1994, et Cordell, né en 1997, ainsi que la fille Cori, née en 1999. Et bien sûr, leurs trois enfants ont des surnoms particuliers.

Snoop appelle sa fille Cori « Choc », son fils Cordell « Rook », et son fils aîné Cordé s’appelle « Spank ».

Leur fille a reçu un diagnostic de lupus à l’âge de six ans.

La fille du couple, Cori, n’avait que 6 ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de lupus.

Selon la Lupus Foundation of America, « le lupus est une maladie chronique (à long terme) qui peut provoquer une inflammation et des douleurs dans n’importe quelle partie de votre corps. C’est une maladie auto-immune, ce qui signifie que votre système immunitaire – le système corporel qui combat généralement les infections – attaque les tissus sains à la place. Il affectera le plus souvent vos organes internes (en particulier vos reins et votre cœur), votre peau et vos articulations.

Ses parents ont d’abord remarqué des taches claires sur la peau de Cori et des semaines plus tard, ses cheveux ont commencé à tomber. Elle a également connu une perte de poids spectaculaire.

« Je me sentais impuissant », a déclaré Snoop à People Magazine à l’époque. « Pas de pouvoir, pas d’amis. » Sa femme a ajouté : « Personne ne pouvait me dire ce qui n’allait pas. Ils ont prélevé des tonnes de sang et ont dit qu’elle avait des cellules de personnes âgées. Ils lui ont donné toutes sortes de [medication]. Mais elle est descendue.

Heureusement, les médecins ont pu la diagnostiquer correctement et Cori mène maintenant une vie saine. Elle a même suivi les traces de son père et aime chanter et faire de la musique. Elle a déjà sorti trois singles sous le nom de Cori B., et vous l’aurez deviné : son papa est même apparu sur certains titres. Elle enregistre désormais sous le nom de PrincessBroadus.

Shante Broadus a eu ses propres problèmes avec la justice.

Snoop n’est pas le seul de la famille à avoir un casier judiciaire. Shante Broadus a été arrêté en 2008, soupçonné de conduite sous influence.

Peu de temps après avoir pris sa photo de réservation et son arrestation, elle a été libérée, car aucune caution n’est nécessaire pour les accusations de conduite avec facultés affaiblies à Fullerton, en Californie, où elle a été arrêtée. Moins d’un mois plus tard, le procureur du comté d’Orange a abandonné l’affaire, affirmant qu’il n’y avait « pas suffisamment de preuves pour prouver qu’elle conduisait avec facultés affaiblies ».

Snoop Dogg a demandé le divorce en 2004, mais a rapidement changé d’avis.

L’infidélité de Snoop était l’un des principaux problèmes auxquels le couple était confronté à l’époque. Son troisième enfant par ordre de naissance, Julian Broadus, est né le 18 juin 1998, mais la mère de Julian est une femme nommée Laurie Holmand, pas Shante.

Peu de temps après avoir retiré la demande de divorce qu’il avait déposée le 21 mai 2004, Snoop Dogg a déclaré à MTV qu’essayer de mettre fin à son mariage était une erreur qu’il ne referait plus.

« J’essayais de divorcer. Mais je suis rentré chez moi. Et je suis retombé amoureux de ma femme et de mes enfants », a-t-il déclaré à l’époque. « Souvent, vous devenez trouble. Cette industrie de la musique est une mère, un homme, et elle prendra votre vision et la brouillera.

« Je comprends que j’ai besoin de ma femme et de mes enfants dans ma vie, alors j’ai jeté les papiers. Je ne veux pas divorcer », a-t-il poursuivi. « Donc, si vous entendez parler d’un divorce, ce sera ma femme qui divorcera de moi. Ce ne sera pas moi qui divorcerai d’elle… Et j’ai fait une erreur, alors j’essaie de m’en sortir. »

Snoop Dogg et Shante ont renouvelé leurs vœux en 2008.

Le couple est également grand-parents.

Leur fils aîné, Cordé, a tragiquement perdu son fils de 10 jours en 2019. Le nouveau-né, qui s’appelait Kai Love, est décédé à l’hôpital 10 jours seulement après sa naissance.

Cordé a également deux fils, Zion Kalvin (né en 2015) et Sky Love (né en 2021), et une fille nommée Elleven (née en 2018).

Leur cadet, Cordell, a également deux enfants : les filles Cordoba Journey (née en 2019) et Chateau (née en 2021).

Broadus et sa famille étaient proches de la famille Bryant.

Lorsque le monde a découvert la perte dévastatrice de Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gigi, Shante s’est rapidement rendue sur Instagram pour partager son amour et ses condoléances.

La première personne à commenter la publication a été son mari, Snoop, qui a déclaré : « Il était et sera toujours ma personne préférée dans la vie, heureux qu’il sache à quel point je l’aimais. Merci boo… Tu m’as fait sourire avec ça Publier. »

Des rumeurs ont circulé en 2009 selon lesquelles Shante était mort.

TMZ a brièvement rapporté que Snoop Dogg avait peut-être tué sa femme sur la base d’un rapport d’incident du CHP dont ils avaient eu vent.

« Si le site Web de California Highway Patrol est correct – ce que nous espérons que ce ne sera pas le cas », a déclaré le point de vente, « Snoop Doggy Dogg » a le cadavre de sa femme dans son sous-sol « . »

Heureusement, le rapport bizarre s’est avéré être faux.

