Snoop Dogg est désormais un opérateur jouable dans Call of Duty

Rappeur, acteur, entrepreneur d’esports, et maintenant un Appel du devoir opérateur, Snoop Dogg est désormais disponible en tant que personnage jouable dans le jeu vidéo de tir à la première personne.

L’infâme Doggpère a honoré trois Appel du devoir jeux à travers Mobile, avant-garde, et Zone de guerre avec son propre pack Opérateur.

Cela signifie que Snoop Doggy D aura sa propre biographie, ses lignes vocales, son chemin de progression et même sa propre arme préférée, le PPSH-41, que les joueurs pourront débloquer une fois qu’ils auront atteint le rang militaire 51.

À propos de son inclusion dans la série de tir à la première personne la plus vendue, Snoop Dogg a déclaré: «Le DO Double G est de retour dans Appel du devoir et cette fois je suis dans le putain de jeu !