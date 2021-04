Snoop Dogg emploie un rouleau émoussé à temps plein qui gagne 50000 € par an

Nous savons que le riche et célèbre aiment souvent en avoirune se précipiter pour faire les travaux fastidieux qu’ils n’ont pas envie de faire, mais – dans ce qui semble être le comble de l’extravagance des célébrités – notorieux fumeur de mauvaises herbes Snoop Dogg embauche même un rouleau émoussé à plein temps.

De retour en 2019, til rappeur est apparu sur le Le spectacle Howard Stern aux côtés de son collègue passionné de pot Seth Rogen, où il wcomme on lui a demandé pourquoi il avait besoin d’un cru rouleau.

Rogen a ensuite fait l’éloge de l’employé du rappeur – qu’il avait rencontré en traînant avec Snoop dans le passé – et a déclaré que le gars avait le don d’apparaître avec un contondant à la main au bon moment.

« C’est quelque part entre 40 000 et 50 000 dollars par an », a déclaré Snoop – donc entre environ €28, 000 et 35 000 €, alors.