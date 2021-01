Snoop Dogg éclaircit les rumeurs de son combat avec Eminem

Miliboo Buffet scandinave blanc mat avec niche centrale et rangements SNOOP

Le buffet SNOOP avec une niche centrale fera tout le charme d'un séjour design et épuré.Ce petit meuble de rangement apportera une touche déco chaleureuse à un salon, un bureau ou une chambre. Avec son piètement haut en bois et son coloris blanc mat, le modèle SNOOP est un meuble intemporel et élégant. Ses