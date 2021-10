Là où il y a de la fumée, il y a du feu – et quelque chose se prépare certainement pour le RGT la franchise. Plus tôt cette année, nous avons parlé d’un doubleur qui jouerait le chef de la police, le capitaine McClane dans la « nouvelle série Grand Theft Auto », et maintenant Snoop Dogg a laissé entendre que le Dr Dre est en studio, travaillant sur « super f *** ing music » pour le « jeu GTA qui sort ».

Le collaborateur de longue date et star de la publicité Corona a déclaré à propos du Dr Dre: «Je sais qu’il est en studio. Je sais qu’il fait de la bonne putain de musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui sort. Donc je pense que ce sera la façon dont sa musique sortira, à travers le jeu vidéo GTA.

Bien sûr, comme ce fut le cas avec l’acteur vocal, on ne sait pas à quel projet Snoop Dogg fait référence ici. Pourrait-il y avoir de la nouvelle musique dans la prochaine collection GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ? Ou les chansons pourraient-elles faire partie d’un prochain GTA en ligne mettre à jour? Le Dr Dre et sa direction ont fait une apparition dans le cambriolage de Cayo Perico, après tout.

Tout le monde attend naturellement GTA 6 – mais il ne semble pas qu’il sorte de si tôt. Il y a des rumeurs selon lesquelles Rockstar prépare une carte évolutive pour la prochaine entrée de sa série emblématique du monde ouvert, mais avec le remasterisation PS5 de GTA 5 qui ne devrait pas sortir avant mars 2022, nous n’avons pas l’impression que c’est imminent. Rockstar, comme vous pouvez l’imaginer, a refusé de commenter les déclarations de Snoop Dogg.