Snoop Dogg comprend pourquoi les gens considèrent Eminem comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps mais, personnellement, il ne fait pas partie de sa liste des 10 meilleurs.

Le hip-hop est incroyablement compétitif. L’un des facteurs de motivation pour beaucoup de rappeurs reste la mission de devenir le meilleur de tous les temps. Avec chaque punchline et flow, les gens essaient de surpasser leurs concurrents. À ce jour, le hip-hop est essentiellement un sport. Historiquement, les gens ont placé Eminem en tête de leurs listes des meilleurs rappeurs de tous les temps. Bien que cela soit compréhensible, Snoop Dogg ne serait pas d’accord, expliquant pourquoi il ne le place pas personnellement si haut dans The Breakfast Club. “Eminem, le grand espoir blanc. Les rappeurs blancs n’avaient aucun respect dans le rap”, a déclaré Snoop Dogg lors d’un appel vidéo avec Charlamagne Tha God, DJ Envy et Angela Yee. Il poursuit en disant qu’Eminem a été placé dans une position où il peut être considéré comme l’un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps, arguant qu’il ne pense pas personnellement qu’il mérite cette place. “Le jeu donne l’impression qu’il fait partie des dix meilleurs paroliers, mais c’est simplement parce qu’il est avec le Dr Dre et le Dr Dre l’a aidé à trouver le meilleur Eminem qu’il ait pu trouver”, a déclaré Snoop, plongeant un peu plus loin. Charlamagne Tha God a convenu qu’il ne place pas non plus Em dans sa liste personnelle du Top 10, avant que Snoop ne nomme des rappeurs qui le dépasseraient. “Il y a juste des connards comme dans les années 80 avec lesquels il ne peut pas baiser”, a conclu Snoop. “Comme Rakim, comme Big Daddy Kane, comme KRS-One, comme LL Cool J … Dois-je continuer? Comme Ice Cube. Tu me comprends? Je n’ai pas le temps de jouer avec, c’est ce que c’est Cuz a fait ça. Il a fait ça au maximum. C’est un de mes coéquipiers, un de mes frères. Il a fait ça. Mais quand tu parles de ce hip-hop dont je ne peux pas vivre sans … “ De toute évidence, Snoop ne voulait pas manquer de respect dans la manière dont il a rendu son opinion. En fin de compte, il a droit à son opinion. Placez-vous Eminem dans votre Top 10?