Snoop Dogg critique la chanson de Cardi B «  WAP  », Offset répond

La chanson «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion est sortie il y a des mois, mais elle suscite encore la controverse. Alors que certains l’ont loué pour ses paroles audacieuses et sa célébration de la sexualité féminine, d’autres l’ont vivement critiqué, qualifiant le morceau de vulgaire, vil et de mauvais exemple pour les jeunes femmes.

Parmi les critiques se trouve le rappeur Snoop Dogg, qui a déclaré dans une interview que la chanson était trop torride à son goût. Ces commentaires ont déclenché un débat encore plus large compte tenu du sujet de plusieurs de ses propres chansons et ont même suscité une réponse du mari de Cardi B, Offset.

Voici les commentaires complets de Snoop Dogg sur ‘WAP’

Snoop Dogg était dans une interview avec le site de divertissement Avenue centrale quand on lui a demandé de partager ses réflexions sur la chanson.

« Oh mon Dieu. Ralentir. Comme, ralentissez. Et ayons un peu d’imagination », a-t-il dit à propos de la chanson. «Ayons, vous savez, de l’intimité, une certaine intimité là où il veut découvrir plutôt que vous lui dites.

«Pour moi, c’est comme, c’est trop à la mode quand ça, en secret, ça devrait être une femme… c’est comme ta fierté et ta possession», a-t-il poursuivi. «C’est votre joyau du Nil. C’est ce à quoi vous devez vous accrocher. Cela devrait être une possession dont personne n’aura connaissance avant d’en avoir connaissance. »

Snoop Dogg a admis que s’il était plus jeune, il aurait probablement apprécié la chanson. «Mais en tant qu’homme plus âgé, c’est comme, j’adore le fait qu’ils s’expriment et font leur truc, je ne veux tout simplement pas que ce soit à la mode là où les jeunes filles ont l’impression de pouvoir s’exprimer comme ça sans même le savoir. est un bijou auquel ils s’accrochent jusqu’à ce que la bonne personne revienne », a-t-il poursuivi.

Les commentaires de Snoop Dogg sur le « WAP » ont été critiqués, y compris par Offset

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont appelé l’hypocrisie en raison du penchant de Snoop Dogg pour les chansons torrides – de « B * tches Ain’t Shit » et « PIMP » à « Ain’t No Fun (If The Homies Can’t Have None) » et « Sexual Éruption. »

Au milieu des critiques croissantes, TMZ a rencontré Offset pour obtenir son avis sur les commentaires de Snoop Dogg.

Le rappeur de «Clout» a d’abord noté qu’il était fan du rappeur de «Gin and Juice». Mais en même temps, il a dit qu’il ne croyait pas que les hommes devraient surveiller les femmes.

«Je dis que tous les hommes devraient éviter les affaires féminines, car ce sont des affaires féminines», a-t-il dit en partie. «Nous devons élever nos femmes et ne pas dire ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas faire.»

Cardi B n’a pas encore répondu aux commentaires de Snoop Dogg, mais elle a précédemment déclaré qu’elle n’avait pas vu le gros problème des paroles de «WAP».

«Je suis une personne très sexuelle. J’adore le sexe et j’aime rapper à ce sujet », a-t-elle déclaré à Billboard plus tôt en décembre. «J’aime le faire… j’aime mon corps, et je veux pouvoir l’exprimer. Je ne suis qu’une vilaine fille et je ne fais de mal à personne parce que j’aime ma chatte et que je veux rapper à ce sujet.

Snoop Dogg a depuis clarifié ses commentaires

Tôt le 13 décembre, Snoop Dogg a publié un message sur son Instagram, affirmant qu’il ne détestait pas et apprécie réellement la musique de Cardi B et Megan Thee Stallion.

«Arrêtez avec les taureaux * t appuyez sur J’adore Cardi B et Meg. Période de la musique à bout portant et ils savent que je suis un soutien total du mouvement féminin MC alors arrêtez d’essayer de me faire un haineux… Cette chanson 6xs platine en parle 🎙💯🚨🚨 »

Jusqu’à présent, c’est la dernière mise à jour de la situation.