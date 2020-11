Snoop Dogg célèbre 27 ans de « levrette »

Un jour qui a vu l’arrivée de Nas ‘ Nastradamus et Lloyd Banks ‘ La faim pour plus 2, un projet a résisté avec succès à l’épreuve du temps comme aucun autre – les débuts de Snoop Dogg en 1993 Levrette, sans doute l’un des plus grands albums hip-hop jamais créés. Une relique de l’ère du couloir de la mort qui l’a catapulté, lui et le Dr Dre, à de nouveaux niveaux de célébrité, le projet continue de vieillir gracieusement en tant que partie intégrante du canon classique. Et maintenant, vingt-sept ans après sa sortie initiale, Snoop Dogg continue de célébrer l’album qui a lancé l’une des carrières les plus légendaires du jeu.

J. Shearer / WireImage /

«Célébrer 27 ans de #doggystyle», écrit The Dogg, dévoilant une toute nouvelle capsule de merch sur sa page Instagram. « J’ai fait un lot spécial limité pour vous avec mon blouson aviateur, mon t-shirt et mon boxer. Achetez-le sur snoopermarket.com. » Vous pouvez consulter les designs ci-dessous, qui mettent tous en évidence les illustrations d’album emblématiques et délicieusement de débauche de Joe Cool. En fait, nous avons récemment attrapé quelques légendes de la côte ouest enfilant la veste lors d’une séance de studio épique, avec DJ Quik et Xzibit représentant pour le projet d’oncle Snoop.

Capsule de vêtements mise à part, nous aimerions partager nos sincères félicitations à Big Snoop pour célébrer une autre année de Levrette, un album qui est resté pertinent, très agréable et presque universellement aimé à ce jour. Avec des titres incroyables comme « Gin & Juice », le « Murder Was The Case », « Ain’t No Fun », « Who Am I? », « Pump Pump » et plus encore, vous ne pouvez pas perdre en lançant ceci un en rotation, en particulier pour cet anniversaire marquant.

Découvrez le nouveau de Snoop Levrette ensemble de vêtements ci-dessous, et assurez-vous de sonner avec vos propres coupes préférées dans la section des commentaires ci-dessous.