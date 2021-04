Snoop Dogg aurait fumé de la marijuana avec Barack Obama

Le rappeur acclamé, Snoop Dogg aurait révélé qu’il fumait marijuana avec l’ancien président de la États Unis, Barack Obama dans une nouvelle chanson.

La révélation a eu lieu sur le sujet « Signes de gang », une nouvelle chanson qui appartient à son dernier album, «From Tha Streets 2 Tha Suites».







Sur le sujet, Snoop dit la phrase: « Toujours verser du gin et du jus en fumant de la marijuana … Je parie qu’ils n’ont jamais fumé avec Obama. »

Bien que l’on ne sache pas si Snoop a réellement fumé de la marijuana avec Barack Obama, il a précédemment admis qu’il avait fumé de la marijuana à la Maison Blanche lors d’une visite.

Lors d’un entretien avec Jimmy Kimmel En 2014, Snoop a répondu à la question de savoir s’il avait fumé de la marijuana à l’intérieur de la Maison Blanche, à laquelle il a répondu: «Pas à la Maison Blanche, mais dans la salle de bain».

«Parce que je leur ai dit: ‘Puis-je utiliser la salle de bain pendant une seconde?’, À quoi ils ont dit ‘Voulez-vous faire 1 ou 2?’ Je leur ai dit que sur 2 … quand j’en fais deux, j’allume généralement un joint pour avoir le bon arôme ».

D’autre part, Snoop a récemment révélé sur CNN tous les endroits célèbres où il a fumé de la marijuana, y compris la construction du même réseau de télévision, et le Super Bowl de la NFL.