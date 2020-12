Snoop Dogg appelle et se moque des femmes dans ses DM

Snoop Dogg partage un mème sur toutes les femmes qui tirent leur coup dans ses DM.

Snoop Dogg passe une semaine exceptionnelle, regardant un tas d’offres d’un million de dollars lui permettre de commenter les futurs événements sportifs. La récente flambée découle de son travail incroyable au bureau du commentateur lors du combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr., qui a convaincu tout le monde qui regardait que la légende du rap de 49 ans avait un avenir défini dans le stand. Alors qu’il présente des offres, Snoop passe toujours du temps à divertir les masses sur les réseaux sociaux. Il est connu pour partager des mèmes relatables tout au long de la semaine, ce qui en fait un incontournable sur Instagram, et il n’a pas déçu ce matin, en parlant de toutes les femmes qui ont glissé dans ses DM. « Type de chiennes dans mon DM », a écrit Snoop sur Instagram, partageant une photo d’une femme dont la perruque est mal en point. Sa racine des cheveux n’a pas l’air crédible et la partie dans ses cheveux a incité Snoop à raconter encore plus de blagues. « Nous devons nous séparer », a-t-il déclaré. Il n’est pas surprenant qu’il y ait eu un intérêt accru pour Snoop Dogg de la part des femmes. Après tout, il était l’une des parties les plus divertissantes du combat de samedi. Cependant, il a une femme à la maison et ne devrait probablement pas consulter ces DM s’il sait qu’il y a des problèmes en eux.

Images PA via