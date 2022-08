Snoop Dogg affirme que la reine Elizabeth II l’a empêché d’être expulsé du Royaume-Uni

Snoop Dogg a affirmé que la reine d’Angleterre elle-même avait mis un terme à l’expulsion du rappeur du Royaume-Uni dans les années 1990.

L’artiste « Gin and Juice » a raconté comment sa photo avait fait la une du Daily Star en 1994 aux côtés du titre « Kick This Evil B *****d out ».

L’édition du Daily Star en question est sortie alors que Snoop était en tournée au Royaume-Uni et soulignait les accusations de meurtre au premier et au deuxième degré auxquelles il faisait face à l’époque.

« C’est un gros titre… C’est documenté », a déclaré Snoop dans le clip TikTok, qui a depuis amassé plus de 1,1 million de vues.

Snoop a été arrêté en 1993 et ​​accusé du meurtre au premier degré d’un homme à Los Angeles.

L’accusation a finalement été abandonnée en 1996.

Alors que le rappeur – dont le vrai nom est Calvin Cordozar Broadus Jr – était en tournée au Royaume-Uni en 1994, il a commencé à faire face à de sérieuses critiques de la part de la presse britannique à propos des accusations.

Snoop a fait face à des appels pour annuler sa tournée et retourner en Amérique pendant que l’affaire était en cours.

Photo de Snoop Dogg après son arrestation pour meurtre en 1993. Il a ensuite été acquitté, août 1993. Crédit : PBH / Alamy.

Cependant, c’est payant d’avoir des amis haut placés… et nous savons tous que Snoop en sait quelque chose sur le fait d’être défoncé.

« Cette [happened] était alors que je combattais une affaire de meurtre, plus [in the UK] faire des spectacles. Mais devinez qui est venu à ma défense ? Faites juste une supposition. »

Quand DJ Whoo Kid n’a pas pu deviner, le rappeur l’a épelé : « The Queen ».

« La reine a dit : ‘Cet homme n’a rien fait dans notre pays. Il peut venir.’ La reine… prosternez-vous… Quand la reine parle, prosternez-vous », a déclaré Snoop dans le clip désormais viral.

Snoop a informé DJ Whoo Kid que la reine Elizabeth II était «la grand-mère de Harry et William».

« Vous pensez qu’ils n’étaient pas là, en disant: » Grand-mère, s’il vous plaît, laissez-le entrer, grand-mère. Il va bien. Nous aimons sa musique. « Tu sais Harry, je vais le laisser entrer pour toi. Il n’est pas si mal après tout et il est plutôt mignon », a plaisanté Snoop, avant d’ajouter : « La reine, c’est ma fille. »

La reine, chantant probablement « Drop It Like It’s Hot » dans sa tête. Crédit : PA Images / Alamy

Les médias sociaux se sont illuminés en réponse, louant la reine pour son faible pour le rappeur américain.

Un utilisateur a déclaré: « Lizzy écoute toujours Snoop dans le Range Rover. »

Un second a ajouté: « Je peux juste imaginer Snoop et la reine en train de fumer et de parler de moments difficiles. »