Snoop Dog révèle où il a consommé du cannabis

Lors d’un nouvel entretien, le rappeur, Snoop Dogg, tu as nommé tous les endroits où tu as fumé Marijuana, résultant en une liste assez longue.

Alors qu’il parlait à CNN dans sa transmission du réveillon de Nouvel an, Espionner rappelé les lieux célèbres qui l’ont vu sous l’influence cannabis.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Snoop Dogg partage la version de Noël de sa chanson Just Eat «Did Somebody Say»

À la surprise de beaucoup (ou peut-être de personne), les emplacements comprenaient le Maison Blanche, le bâtiment de CNN dans Hollywood, un match du NFL, entre autres.

L’hôte du programme, Anderson Cooper il a aussi demandé Snoop Dogg s’il avait consommé marijuana lors de la cérémonie du oscar, à laquelle il a répondu qu’il ne l’avait pas fait, puisqu’il n’y était jamais allé, cependant, il a révélé que lorsqu’il en irait à un, il le ferait.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Snoop Dogg laisse Eminem hors de son top 10 des meilleurs rappeurs

D’un autre côté, Snoop Dogg a révélé l’année dernière qu’il avait embauché un rouleau compresseur professionnel, qui était payé entre 40000 et 50000 dollars par an, ce qui était soutenu par Seth Rogen, « Il sait lire le visage de quelqu’un qui semble vouloir un joint et s’il le fait, il vous le donne. »