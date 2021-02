Snoop Dog parle de l’acteur qu’il verrait dans son biopic

Pendant des années, Hollywood a ravi le public avec des films biographiques sur certaines des personnalités les plus importantes de l’industrie musicale. Alors que certains des plus importants se sont concentrés sur les légendes du rock and roll, nous pouvons également trouver des productions axées sur le hip hop, l’un des genres musicaux les plus populaires de États Unis.

Récemment, l’artiste et producteur de musique Snoop Dog Il a partagé quelques impressions sur l’acteur qui aimerait le jouer au cas où, à l’avenir, un film serait tourné sur sa vie, pour lequel aucun projet n’a été annoncé jusqu’à présent. Pourtant, l’artiste n’exclut pas cette possibilité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rose McGowan parle des allégations contre Marilyn Manson

«Il y a beaucoup de grands acteurs qui ont honoré l’écran et il y a beaucoup de grands acteurs qui ne l’ont pas encore atteint. Je ne sais pas qui pourrait m’interpréter. Ce devrait être quelqu’un qui pourrait me convaincre », dit-il. Espionner dans une récente interview avec Divertissement AP.

Le rappeur assure qu’en pensant à un biopic, l’interprétation que Jamie foxx joué comme artiste de jazz Ray Charles dans le film de 2004 « Rayon», Notant que l’acteur aurait« frappé dans le mille »avec cette performance.

« Alors je me trouverais un Jamie foxx ou quelqu’un qui pourrait devenir Snoop Dog à l’écran et donnez tout cet élément. Et je ne sais pas si cette personne est là ou devrait être découverte. Mais quand j’arriverai à ce point, je vais le trouver », conclut-il.

Autrefois, Snoop Dog Il a déjà été représenté par trois acteurs dans différentes productions biographiques. Anwan Glover dans le film de 2009 « Célèbre», Basé sur la vie de Le notoire BIG LaKeith Stanfield en 2015 avec la bande « Straigh Outta Compton», Qui montre l’ascension et la chute du groupe RNF Oui Jarrett Ellis dans « Tous les yeux sur moi”, Bande 2017 sur la vie du rappeur Tupac Shakur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Elizabeth Chambers parle de la controverse sur l’ex-mari Armie Hammer

Récemment, Snoop Dog aurait partagé quelques mots sur la rumeur indiquant la querelle entre lui et Eminem, s’assurer que les deux sont toujours amis. En juillet 2020, ce prétendu combat entre les deux rappeurs commencerait après Eminem présentera sa liste de ce qu’il considérait comme les dix meilleurs rappeurs de tous les temps, où il omettrait notoirement le travail de Espionner.