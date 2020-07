Snoke Inspiration révélée, le chef suprême était à l’origine une femme

Guerres des étoiles les fans parleront, ou se disputeront peut-être, de Snoke aussi longtemps que la franchise sera pertinente. Le méchant a fait ses débuts inquiétants en le réveil de la force avant de faire ses débuts dans la chair en Le dernier Jedi. Maintenant, Ivan Manzella, qui a aidé à créer le personnage, a révélé que Snoke était à l’origine un peu différent. Plus précisément, ce Snoke était à l’origine une femme. La version que nous avons obtenue à la place a été inspirée par feu Peter Cushing.

Ivan Manzella, un créateur de créatures et sculpteur qui a travaillé sur le Guerres des étoiles suite de la trilogie, récemment apparue sur un podcast pour discuter de son travail. Les révélations les plus intéressantes sont survenues lors de la discussion de Snoke. Tout d’abord, Manzella a révélé de manière assez surprenante que le méchant, joué par Andy Serkis, était à l’origine une femme au début du processus. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

“Je pense qu’au départ, quand ils ont parlé d’elle, [Snoke] était une femme. Parce que la première image que j’ai faite, je me suis basée sur une femme, mais cela a disparu très rapidement. Donc, soit c’était juste en passant, soit quelque chose comme ça. Mais je pense que je n’ai fait qu’une image. Et c’était tout, et personne d’autre ne l’a fait plus. Je ne sais pas si quelqu’un l’a vraiment fait. Puis, à partir de là, il est simplement devenu le mâle. “

Si Snoke avait rappelé à une femme, cela aurait certainement changé un peu la dynamique. Il est impossible de dire si cela aurait été pour le mieux ou non, mais cela aurait certainement été remarquablement différent. En fin de compte, Ivan Manzella s’est inspiré d’un autre célèbre Guerres des étoiles méchant, Grand Moff Tarkin, qui a été joué par Peter Cushing.

“Je l’ai en fait basé sur Peter Cushing. Parce qu’il y a toujours eu des théories de Snoke selon lesquelles il était Grand Moff Tarkin, ce que j’ai toujours trouvé assez amusant. Vous pouvez voir qu’il y a des éléments là-bas. La maquette, il y a des éléments de Peter Cushing, juste la pommette et le profil et tout, mais il n’était pas censé être Peter Cushing. Il était ma référence Hammer, un peu. “

En effet, de nombreuses théories régnaient en ligne sur la véritable identité de Snoke. Après sa mort surprenante en Le dernier Jedi, il a été révélé dans La montée de Skywalker que Palpatine a créé Snoke pour aider à corrompre Kylo Ren. Ivan Manzella a également discuté lors de l’interview de l’évolution de Snoke entre le réveil de la force et Le dernier Jedi.

“Il était assez graphique dans cette première itération, dans Force Awakens. Vous ne voyez pas vraiment grand-chose, c’est un hologramme, je suppose. Ce qu’ils lui ont fait là-bas, c’est qu’ils se sont débarrassés de certains de ses … ils ont fait son visage. un peu plus amical, il est allé plus vers une couleur chair et une partie de son visage était un peu adoucie donc ce n’était pas si graphique. Il avait à l’origine ce trou sur le côté de son visage enlevé, c’était vraiment un peu méchant J’ai bien aimé l’idée qu’il ait un type de peau de marbre, toutes les veines comme vous obtenez dans le marbre, et ces yeux bleus perçants. Mais il a en quelque sorte évolué et est devenu un peu plus doux, je pense. “

le Guerres des étoiles suite trilogy a été un énorme succès financier, avec plus de 4,4 milliards de dollars au box-office mondial. Mais cela a également fini par être largement controversé. Snoke était sans doute l’un des éléments les plus controversés de tous. Pour beaucoup, il s’est avéré un peu anticlimatique en tant que méchant. Pourtant, il était une partie importante du film et cela donne un petit aperçu de la façon dont il est né. Pour en savoir plus avec Ivan Manzella, vous pouvez consulter son épisode de Force Material.

Sujets: Force Awakens, Star Wars